議員憂苗縣淪廢棄物天堂 縣府允擬檢舉機制

苗栗縣議員曾玟學今天表示，縣內數月來發生廢棄物不明燃燒、遭倒強酸廢液、污染案頻傳，縣府應建立檢舉機制並公布追查流程；縣長鍾東錦允諾研議，並指示警察局加強巡邏查察。

苗栗縣議會今天召開定期大會，縣議員曾玟學指出，近幾個月，苗栗縣內環保案件層出不窮，從廢棄物不明燃燒、廢棄物不法傾倒、廢土亂倒、資源回收場不明大火，尤其三灣鄉中港溪上游遭倒強酸廢液污染案等，讓好山好水的苗栗縣儼然淪為廢棄物天堂。

曾玟學表示，不只苗栗縣成為廢棄物天堂，在其他縣市較偏鄉地區都很容易遭不肖廠商偷倒，地方政府稽查人力有限，許多時候是仰賴民眾發現之後舉報公部門才從而稽查，但苗栗最近狀況真的比較嚴重，例如，後龍鎮前遠雄健康生活園區土地，雖是縣府管理、設有圍籬，卻仍遭人擅闖偷倒廢棄物，今年3月更發生火警。

曾玟學建議縣府應建立一套明確檢舉流程機制，讓民眾可透過類似網站平台，了解每個案件從檢舉到勘查、後續採樣及裁罰來追蹤現況。

苗栗縣長鍾東錦表示，廢棄物、垃圾濫倒問題，已請警察局加強巡邏查察，至於相關機制流程，會請環保局進研議規劃。

縣議員溫俊勇建議，苗栗縣焚化爐應拒收外縣市垃圾，並推動焚化爐底渣的再生利用。

鍾東錦指出，縣內焚化爐燃燒後的底渣處理標案已多次流標，目前暫存在頭份市掩埋場，縣府希望比照部分外縣市作法，擬訂自治條例，未來底渣經洗選、粉碎後，攪拌成低強度混凝土，可依比例使用在縣內管線開挖等公共工程。

至於焚化爐的飛灰固化掩埋部分，鍾東錦說，現在要找新址掩埋勢必引發居民抗議、恐懼，並非可行之道，縣府傾向活化各鄉鎮市既有掩埋場，初期先找鄰近焚化爐的鄉鎮優先試辦。

苗栗縣議會今天起至6月6日召開第20屆第1次定期大會，鍾東錦進行施政報告「處女秀」，全程以客語發聲，並安排客語口譯老師徐煥昇在現場同步翻譯，讓非客籍或聽不懂客語的議員透過耳機設備，即時了解報告內容。

民進黨議員翁杰告訴中央社記者，他雖聽不懂客語，但透過同步翻譯並對照書面報告內容，沒有太大問題，自己可從中學習聽客語、加強建立「語感」。