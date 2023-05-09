快訊

郭台銘今晚屏東造勢200公尺大進場走30分鐘 人潮推擠家長小朋友都跌倒

楊家俍震撼退選 地方人士曝消息這樣爆發

議員憂苗縣淪廢棄物天堂 縣府允擬檢舉機制

中央社／ 苗栗縣9日電

苗栗縣議員曾玟學今天表示，縣內數月來發生廢棄物不明燃燒、遭倒強酸廢液、污染案頻傳，縣府應建立檢舉機制並公布追查流程；縣長鍾東錦允諾研議，並指示警察局加強巡邏查察。

苗栗縣議會今天召開定期大會，縣議員曾玟學指出，近幾個月，苗栗縣內環保案件層出不窮，從廢棄物不明燃燒、廢棄物不法傾倒、廢土亂倒、資源回收場不明大火，尤其三灣鄉中港溪上游遭倒強酸廢液污染案等，讓好山好水的苗栗縣儼然淪為廢棄物天堂。

曾玟學表示，不只苗栗縣成為廢棄物天堂，在其他縣市較偏鄉地區都很容易遭不肖廠商偷倒，地方政府稽查人力有限，許多時候是仰賴民眾發現之後舉報公部門才從而稽查，但苗栗最近狀況真的比較嚴重，例如，後龍鎮前遠雄健康生活園區土地，雖是縣府管理、設有圍籬，卻仍遭人擅闖偷倒廢棄物，今年3月更發生火警。

曾玟學建議縣府應建立一套明確檢舉流程機制，讓民眾可透過類似網站平台，了解每個案件從檢舉到勘查、後續採樣及裁罰來追蹤現況。

苗栗縣長鍾東錦表示，廢棄物、垃圾濫倒問題，已請警察局加強巡邏查察，至於相關機制流程，會請環保局進研議規劃。

縣議員溫俊勇建議，苗栗縣焚化爐應拒收外縣市垃圾，並推動焚化爐底渣的再生利用。

鍾東錦指出，縣內焚化爐燃燒後的底渣處理標案已多次流標，目前暫存在頭份市掩埋場，縣府希望比照部分外縣市作法，擬訂自治條例，未來底渣經洗選、粉碎後，攪拌成低強度混凝土，可依比例使用在縣內管線開挖等公共工程。

至於焚化爐的飛灰固化掩埋部分，鍾東錦說，現在要找新址掩埋勢必引發居民抗議、恐懼，並非可行之道，縣府傾向活化各鄉鎮市既有掩埋場，初期先找鄰近焚化爐的鄉鎮優先試辦。

苗栗縣議會今天起至6月6日召開第20屆第1次定期大會，鍾東錦進行施政報告「處女秀」，全程以客語發聲，並安排客語口譯老師徐煥昇在現場同步翻譯，讓非客籍或聽不懂客語的議員透過耳機設備，即時了解報告內容。

民進黨議員翁杰告訴中央社記者，他雖聽不懂客語，但透過同步翻譯並對照書面報告內容，沒有太大問題，自己可從中學習聽客語、加強建立「語感」。

廢棄物 鍾東錦

延伸閱讀

苗縣焚化爐基金年虧上億元 公所送燒垃圾費擬調漲

兔來好「客」鬥鬧熱 苗縣9家青創店家營造客語友善環境

苗栗縣定古蹟龍騰斷橋加固工程挨批「醜爆」 鍾東錦說話了

垃圾焚化爐基金快要撐不住 苗栗送燒廢棄物漲聲響起

相關新聞

桃園繡球花季下周登場 上萬朵繡球花超好拍

2023桃園繡球花季13日即將在復興區登場，9天的活動以「浪漫愛情」為主題，市府也與婚紗業者合作，將台七桃花源休區各農場...

改善行人地獄 桃園龍潭本周這項違規罰單最多

台灣被外媒評為「行人地獄」，內政部警政署今年5月起擴大取締「路口不停讓行人執法專案」，龍潭警方首週取締成果共計378件違...

老街溪左岸整治工程斷掉 地方盼興建跨橋方便左右岸通行

桃園老街溪從平鎮伯公潭至大園許厝港溼地，目前中壢高速公路橋至芝和橋整治工程預計今年底完工，不過有民代接獲反映，因現在整治...

苗縣焚化爐基金年虧上億元 公所送燒垃圾費擬調漲

苗栗縣環境保護基金（焚化爐基金）1年要虧約1億元，再兩年就要呈負值，苗栗縣長鍾東錦預告縣府擬調漲焚化廠處理費用，其中，鄉...

賈永婕捐贈新生兒急救甦醒器 盼助更多病童

藝人賈永婕成立的「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」今天捐贈一套新生兒急救甦醒器套裝組給苗栗縣頭份市為恭紀念醫院，這套設備...

桃園柴油老車未檢驗首次就罰1萬 車主怨：太貴了

桃園一名何姓男子因未依環保局要求於期限內完成名下小貨車排氣檢驗，被依桃園市發展低碳綠色城市自治條例挨罰1萬元，但他不服，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦