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賈永婕捐贈新生兒急救甦醒器 盼助更多病童

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
藝人賈永婕成立的「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」今天捐贈一套新生兒急救甦醒器套裝組給為頭份市為恭紀念醫院。圖／為恭紀念醫院提供
藝人賈永婕成立的「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」今天捐贈一套新生兒急救甦醒器套裝組給為頭份市為恭紀念醫院。圖／為恭紀念醫院提供

藝人賈永婕成立的「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」今天捐贈一套新生兒急救甦醒器套裝組給苗栗縣頭份市為恭紀念醫院，這套設備具備急救甦醒器、高流量氧氣治療及小兒正壓呼吸器功能，希望幫助更多有需要的急病孩子。院方也回贈感謝狀及護理人員與病童一起寫下的卡片致謝。

為恭紀念醫院表示，賈永婕疫情期間募資、捐贈醫療器材協助醫護人員，更被封為「防疫女神」，她先前在臉書指出「全台灣每年約16萬位的新生兒出生，而大約有10%的初生兒在出生後，需要呼吸輔助與更進一步的呼吸急救，其中早產兒更是主要的急救對象。」

為恭醫院兒科李浩遠主任今天代表受贈一套「KIT-NEOPUFFSYS新生兒急救甦醒器套裝組」，院方回贈感謝狀及兒科護理人員與病童一起寫下的感謝卡，感謝賈永婕及永婕美少女慈善協會團隊，期望能幫助更多有需要的病童。

為恭醫院院長李文源表示，為恭每年接生量約為中港醫療區三分之一的出生人口數，平均急診兒科來診人次約為9000人，去年12月起新增中國醫藥大學附設醫院支援院方新生兒科醫療業務，每周並安排新生兒科專科醫師至院內提供臨床醫療服務，院方積極推動優化兒童醫療照護計畫，與核心醫院共同致力提升兒童醫療品質。

新生兒 醫師 早產

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