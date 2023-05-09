竹縣議員控縣府放任建商抽地下水 縣府駁斥

新竹縣議員歐陽霆昨抨擊新竹縣府沒有監管豐邑建設，導致其建案「豐采520」的4座地下水位觀測井有3座損壞無數據，怒轟「豐邑抽地下水是憑感覺的」，更質疑新竹縣長楊文科與豐邑關係要好；對此新竹縣府今反擊，絕無放任建商，縣府將要求建商負起全責。

新竹縣府表示，歐陽霆所指的4座觀測井壞3座，經縣府排查是因3座觀測水井因施作地質改良而損壞，建商改採用原觀測井旁點井，取代原觀測點，並非如歐陽霆所指沒有任何數值；縣府工務處指出，建商設置的3座觀測井在去年3月及8月因施作地質改良導致破壞，取代原觀測井的點井，深度為26公尺，因此未因原觀測井損壞而影響正常運作。

歐陽霆在昨天質疑，新竹縣府工務處再三掛保證豐邑建設都有派第三方單位對旁邊4條道路做監測，只要做完地下室地質狀況就會穩定，要大家放心，但從今年3月20日到路面崩塌錢，原本應該有4座分別位於四周道路的觀測井，竟然有3座都是壞的沒有任何數值。

歐陽霆砲轟「也就是說豐邑抽地下水是憑感覺的」，指出建商不清楚內外壓力差、不清楚外面的地下水水位「就是抽！一直抽！爽爽抽！死命抽」，直指建商是抽到外面天崩地裂才發現出事了。

歐陽霆更質疑楊文科「對比你跟豐邑關係好到，可以用他的售屋中心，無痛變身總部」，不滿新竹縣府與監管方式有問題，砲轟楊文科「你所謂的震怒、你所謂的嚴格把關，一切是如此的可笑與荒謬」。