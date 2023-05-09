隱居峨眉30年 沈東寧潛心陶藝獲台陶獎卓越獎項

隱居新竹峨眉山區的陶藝家沈東寧，從事創作至今40年，他的作品結合當地建築及山巒自然景觀，多次榮獲獎項，今年更是獲得台灣陶藝獎卓越獎表揚，讓身為峨眉人的新竹縣長楊文科讚沈東寧是峨眉之光，新竹縣文化局未來更將規畫特展展出沈東寧作品，讓更多新竹人認識。

沈東寧1986年參加國立台灣歷史博物館「中華民國第一屆陶藝雙年展」，初試啼聲即獲銅牌獎，接著又抱回第2屆金牌獎，更在台北縣美展獲陶藝類第1名，受重要藝術機構邀請舉辦數檔個展，其深具特色作品也多受收藏。

他的作品橫跨實用與創作領域，轉化平凡景致為優雅寧靜的作品細節，精湛的陶藝技巧，結合鏤空的建築窗戶、抽象山巒、文字書法等創作符號，飾以有猶如玉石般的溫潤質感般的汝釉青瓷，樸實無華又富含東方韻味，充滿悠遠閒逸的情懷，總能引領觀眾神遊其中，耐人尋味。

今年沈東寧更獲得台灣陶藝界最高榮譽「台灣陶藝獎卓越獎」表彰，沈東寧也以長期投身創作的經歷鼓勵大家「你持續的堅持，什麼事情都是有機會的」。

沈東寧1980年自新竹師專美術科畢業後，一邊教學，一邊向陶藝大師邱煥堂習陶，發現自己喜愛在安靜的環境獨立創作，而後辭去教職全心投入創作，1991年移居新竹縣峨眉，親手打造陶藝工作室，在陶藝界就如同一位隱士般，處寧靜的鄉間而創作不輟。

他崇尚簡單有質感、親近自然的生活，喜好閱讀、音樂及建築與設計，很少使用傳統手拉胚形式創作，幾乎都是以土坂成形的方法創作，偏向以幾何造形為作品特色；他認為陶土是令人清靜的創作媒材，所以開始嘗試用陶土創作，陶土魅力在於它柔軟及可塑性，極具親和力，也可以呈現很堅硬質感，多樣面貌令人著迷。

沈東寧說，深怕吵雜聲及人群，選擇才到峨眉鄉居住，當地自然環境，深深影響他的創作，由於居住在山邊，隨時能看見一層層山巒，山這個元素就時常出現在他的作品中。

新竹縣文化局表示，台灣陶藝獎是台灣最重要的陶藝競賽，其中為表彰長年致力陶藝文化者設立「卓越獎」獎項，是陶藝界最高榮譽指標，今年「台灣陶藝獎」將在11月於新北市立鶯歌陶瓷博物館登場，同時新竹縣文化局典藏室也有收藏沈東寧的4件作品，未來將規畫特展展出，讓大家近距離欣賞大師作品。