快訊

女童走斑馬線被撞死...家屬悲痛招魂「爸爸幫妳討回公道」 擲3個聖筊

2024總統支持侯友宜還是郭台銘？張善政脫口「這一句」

隱居峨眉30年 沈東寧潛心陶藝獲台陶獎卓越獎項

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣長楊文科（左）讚沈東寧（右）是峨眉之光，感謝沈東寧長期對陶藝文化樹立優質典範。圖／竹縣府提供
新竹縣長楊文科（左）讚沈東寧（右）是峨眉之光，感謝沈東寧長期對陶藝文化樹立優質典範。圖／竹縣府提供

隱居新竹峨眉山區的陶藝家沈東寧，從事創作至今40年，他的作品結合當地建築及山巒自然景觀，多次榮獲獎項，今年更是獲得台灣陶藝獎卓越獎表揚，讓身為峨眉人的新竹縣長楊文科讚沈東寧是峨眉之光，新竹縣文化局未來更將規畫特展展出沈東寧作品，讓更多新竹人認識。

沈東寧1986年參加國立台灣歷史博物館「中華民國第一屆陶藝雙年展」，初試啼聲即獲銅牌獎，接著又抱回第2屆金牌獎，更在台北縣美展獲陶藝類第1名，受重要藝術機構邀請舉辦數檔個展，其深具特色作品也多受收藏。

他的作品橫跨實用與創作領域，轉化平凡景致為優雅寧靜的作品細節，精湛的陶藝技巧，結合鏤空的建築窗戶、抽象山巒、文字書法等創作符號，飾以有猶如玉石般的溫潤質感般的汝釉青瓷，樸實無華又富含東方韻味，充滿悠遠閒逸的情懷，總能引領觀眾神遊其中，耐人尋味。

今年沈東寧更獲得台灣陶藝界最高榮譽「台灣陶藝獎卓越獎」表彰，沈東寧也以長期投身創作的經歷鼓勵大家「你持續的堅持，什麼事情都是有機會的」。

沈東寧1980年自新竹師專美術科畢業後，一邊教學，一邊向陶藝大師邱煥堂習陶，發現自己喜愛在安靜的環境獨立創作，而後辭去教職全心投入創作，1991年移居新竹縣峨眉，親手打造陶藝工作室，在陶藝界就如同一位隱士般，處寧靜的鄉間而創作不輟。

他崇尚簡單有質感、親近自然的生活，喜好閱讀、音樂及建築與設計，很少使用傳統手拉胚形式創作，幾乎都是以土坂成形的方法創作，偏向以幾何造形為作品特色；他認為陶土是令人清靜的創作媒材，所以開始嘗試用陶土創作，陶土魅力在於它柔軟及可塑性，極具親和力，也可以呈現很堅硬質感，多樣面貌令人著迷。

沈東寧說，深怕吵雜聲及人群，選擇才到峨眉鄉居住，當地自然環境，深深影響他的創作，由於居住在山邊，隨時能看見一層層山巒，山這個元素就時常出現在他的作品中。

新竹縣文化局表示，台灣陶藝獎是台灣最重要的陶藝競賽，其中為表彰長年致力陶藝文化者設立「卓越獎」獎項，是陶藝界最高榮譽指標，今年「台灣陶藝獎」將在11月於新北市立鶯歌陶瓷博物館登場，同時新竹縣文化局典藏室也有收藏沈東寧的4件作品，未來將規畫特展展出，讓大家近距離欣賞大師作品。

陶藝 新竹 文化局

延伸閱讀

影／台南都會公園奇美博物館遊客多 闢特色遊具區動工

中市億元打造圖書館 議員：利用率低「鑽石級」蚊子館

台南最老學校立人國小美展 38年美術班「童心童畫」

中壢國小美術班畢業展至15日 呈現5大藝術方式

相關新聞

苗栗縣定古蹟龍騰斷橋加固工程挨批「醜爆」 鍾東錦說話了

苗栗縣定古蹟三義鄉龍騰斷橋加固工程爆發爭議，縣長鍾東錦今天在縣務會議，及縣議會施政總報告脫稿，兩度指示文化觀光局，將來古...

檢驗加壓站供電設備 竹南、頭份部分地區明後天將停水

自來水公司第三區管理處為維持加壓設備及轄區供水穩定，將辦理頂埔加壓站及興華加壓站供電設備檢驗，明、後天竹南、頭份部分地區...

桃園柴油老車未檢驗首次就罰1萬 車主怨：太貴了

桃園一名何姓男子因未依環保局要求於期限內完成名下小貨車排氣檢驗，被依桃園市發展低碳綠色城市自治條例挨罰1萬元，但他不服，...

隱居峨眉30年 沈東寧潛心陶藝獲台陶獎卓越獎項

隱居新竹峨眉山區的陶藝家沈東寧，從事創作至今40年，他的作品結合當地建築及山巒自然景觀，多次榮獲獎項，今年更是獲得台灣陶...

兔來好「客」鬥鬧熱 苗縣9家青創店家營造客語友善環境

苗栗縣政府推動客語友善店家，今年結合9家青創店家推出「兔來好『客』鬥鬧熱」講客語贈好禮活動，鼓勵年輕人勇敢說客語，獲得回...

傳遞愛與感恩 竹南聖家啟智中心舉辦發康乃馨活動

母親節即將到來，苗栗縣私立聖家啟智中心和縣議員邱毓興，今天上午在竹南第二公有市場合辦發送康乃馨活動，以傳遞愛與感恩，呼籲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦