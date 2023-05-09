苗栗縣定古蹟龍騰斷橋加固工程挨批「醜爆」 鍾東錦說話了

苗栗縣定古蹟三義鄉龍騰斷橋加固工程爆發爭議，縣長鍾東錦今天在縣務會議，及縣議會施政總報告脫稿，兩度指示文化觀光局，將來古蹟修復施工前先開說明會集思廣義，減少類似的爭議。

三義鄉龍騰斷橋因位移毀損，縣府文觀局受台灣鐵路局委託，去年9月施工加固，工程接近尾聲，外部支撐的鋼架爆發爭議，立委陳超明5月12日還邀集文化部、台鐵局，及文觀局等相關單位在三義鄉公所舉行公聽會關心。

文觀局長林彥甫今天在縣務會議報告，斷橋加固工法經過文化資產審議委員審查認可，臨時過渡可逆性，將來如有更好方法維護古蹟，鋼架是可以拆除的，發生爭議後，將來會朝政策溝通，及民眾參與的方向，讓社會各界更了解。

鍾東錦於縣務會議，及今天縣議會施政總報告脫稿指示，他說，古蹟保固或修復過程，像蓋房子一樣，施工可能不好看，完工以後又是不同的風貌，文觀局以後辦理古蹟工程前，必須辦理說明會，讓鄉親、關心的民眾都參與，集思廣義減少爭議。

值得一提的是鍾東錦施政報告，大多數以客家話發聲，鍾東錦強調是因客委會主委楊長鎮希望能夠多說客家話，且縣府在客委會客語通行語評比，成績都是全國最好，語言也是文化的一部分，希望在各種場合推廣。