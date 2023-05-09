新竹永恆之丘才啟用就積水 綠議員：市府甩鍋、卸責

新竹市「永恆之丘」納骨塔部分區域下雨就積水，卻仍開放民眾登記申請，民進黨市議員楊玲宜認為，市長高虹安在日前被檢調再度約談涉貪案後，果不其然再次拋出新竹大秘寶，這回場景來到香山大坪頂的永恆之丘。去年底前市府就變更設計增加鋁門窗、增設遮雨屋簷等項目，高虹安上任後今年3月工程已通過初驗，如今卻選擇甩鍋、卸責，兩手一攤。

楊玲宜說，位於香山大坪頂的永恆之丘是新竹市第四座納骨塔，為了滿足新竹市民迫切需求，前市府從原先規畫的1萬個塔位增加至4萬3769個塔位，歷經5次變更設計，整體總經費從2億8000萬增加至5億490萬元，並於去年底完工。

楊玲宜認為，若高虹安認為原先設計有問題，那就應該依照程序變更設計追加項目，與廠商變更契約內容。但高卻選擇大動作開記者會，甩鍋、卸責，然後兩手一攤告訴市民大眾，選塔位好自為之，因為身為市長的她沒法處理，等明年再說。

事實上，去年底前市府進行第五次變更設計，增加鋁門窗、增設遮雨屋簷、天井加蓋透明玻璃等等項目，今年高虹安上任後3月初驗工程也已通過，那為何一場大雨卻讓永恆之丘變了調？

楊玲宜說，高虹安至今都未認清自己的角色，地方首長是地方行政單位的負責人，先不說初驗通過後竟然還發生積水、塔位被弄濕的離譜狀況，更有臉卸責是前市府的設計不良。

同樣的竹市棒球場、西大路地下道等案，都是在竣工後尚未完成驗收前，發現問題，而高虹安卻始終選擇先甩鍋、卸責前朝，至今無法提出正確解方，也看不到任何已徹底解決改善的跡象。

楊玲宜建議，高虹安應該盡速對議會說明清楚，既然發現問題，為何不辦理變更設計進行改善？為何驗收工程通過後，還會發生積水、塔位被弄濕？為何五月份可以對外正式啟用？請不要再用一貫套路，甩鍋、卸責、兩手一攤來掩飾自己的執政無能、治理無方。