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苗栗區企業校園徵才博覽會 職場薪SHOW提供3000多職缺

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
育達科大校長黃榮鵬表示，苗栗的物價指數比其他縣市低，但薪資水平與其他縣市差不多，所以來苗栗工作、來育達找人才，都可以實現大家的夢想。記者吳傑沐／攝影
育達科大校長黃榮鵬表示，苗栗的物價指數比其他縣市低，但薪資水平與其他縣市差不多，所以來苗栗工作、來育達找人才，都可以實現大家的夢想。記者吳傑沐／攝影

2023苗栗區企業校園徵才博覽會，今天上午10點在育達科技大學生活動中心熱烈登場，本次活動由育達科大與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署及苗栗縣政府共同合辦，擴大活動徵才效益，提供3千多個苗栗企業職缺，吸引社會新鮮人及苗栗區民眾前往參加，場面相當熱烈。

育達科大今年有120多位畢業生，在校除了培養學生有一技之長外，為推動畢業生順利就業，今年三月起陸續舉辦校園企業校園徵才說明會20場次，邀請數十家企業到校進行徵才說明，參與人數計1500餘人次；同時，為加強學生求職準備工作，也分別辦理兩場就業職涯講座，以幫助學生於畢業後進入職場前，作好就業準備。

這場「職場薪SHOW 育達領航」企業校園徵才博覽會，首先由育達科大華麗體操啦啦社揭開活動序幕，現場有不少知名廠商參展，如台積電等科技大廠，就連國軍、海巡署也到場招募人才，共有70餘家廠商，跨10種產業類別，提供工程師、儲備幹部、研發人員、行銷企劃、營運儲備幹部、國貿業務專員、健身教練、行政人員、技術員、業務專員、幼教人員、餐飲服務員等3000餘個工作職缺。

育達科大校長黃榮鵬表示，苗栗是個雙慢城的好地方，物價指數比其他縣市低，但薪資水平與其他縣市差不多，所以來苗栗工作、來育達找人才，都可以實現大家的夢想。期望各家廠商在這一波的徵才浪潮中能獵獲優秀人才，更祝福今年的應屆畢業學生能尋獲得以貢獻一已之力的企業，達成育達科大「畢業即就業」的育才目標。

這場「職場薪SHOW 育達領航」企業校園徵才博覽會，共有70餘家廠商參展，提供3000多個工作職缺。記者吳傑沐／攝影
這場「職場薪SHOW 育達領航」企業校園徵才博覽會，共有70餘家廠商參展，提供3000多個工作職缺。記者吳傑沐／攝影
現場有不少知名廠商參展，如台積電等科技大廠，吸引眾多社會新鮮人到場諮詢及求職。記者吳傑沐／攝影
現場有不少知名廠商參展，如台積電等科技大廠，吸引眾多社會新鮮人到場諮詢及求職。記者吳傑沐／攝影

職缺 幹部

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