歷史共業！南北桃園2土地爭議 市府盼中央協助

桃園市平鎮區南平路二段拓寬案爭議多年，部分住戶認為早年拓寬時沒徵收，要求「舊債先還」，導致遲遲無法施工；桃園區春日路早年以移靈為名鋪路近半世紀，卻未辦理過戶，導致地主權益受損。針對兩件舊案如何徵收善後，市府昨表示仍待時間作業，更需要中央協助。

平鎮區南平路二段壅塞，車禍頻傳，研議拓寬多年，儘管市府評估可行也編列經費，但鄰近地主認為，南平路一段在1992年道路拓寬時，政府只有給予地上物補償費，卻沒有辦理土地徵收，因此要求市府需「舊債先還」才能進行後續拓寬。

桃園市平鎮區南平路二段拓寬案爭議多年，部分住戶認為早年拓寬時沒徵收，要求「舊債先還」，導致遲遲無法施工。本報資料照片

被戲稱為「蔣公路」的桃園區春日路，1975年配合前總統蔣中正移靈開闢，卻未完成全部徵收程序，導致土地無法容積移轉、也不能抵稅，買賣還要繳交土地增值稅，也引發地主長年不滿。

「這已經是政治問題，不是財政問題。」議員楊家俍表示，南平路一段已開闢未徵收，地方曾盼望以容移代金完成徵收程序，但因山仔頂都市計畫停滯，容移案難以成立，因此建議認定為重大公共建設，說服都委會爭取經費。

楊家俍說，春日路問題比南平路更嚴峻，政府堅稱地主當年有領到部分款項，但地主認為金額不符合行情，建議可將未領取補償費者，納入公設保留地，並提案送到中央核定。

工務局長汪在宙表示，南平路一段已開闢，市府不會再編預算徵收，也不適用都發局的容移基金，目前傾向說服都委會，認定為重大公共建設以爭取經費，只是類似案例並不成功。

至於春日路案，都發局長江南志表示，會將徵收不完整樣態盡速整理，了解成因、歷史背景，再和相關單位研商解決辦法。

市長張善政也認為，兩件舊案不僅是地方問題，希望行政院副院長鄭文燦能促成雙方合作。