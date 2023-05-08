機場捷運中壢車站共構台鐵 鐵道局：2028年7月完工通車

立法院交通委員會今前往桃園機場捷運A21（環北站）至A22（老街溪站）視察，除了解機電號誌整合進度外，鐵道局也向立委魯明哲、交通部長王國材及桃園市長張善政報告銜接台鐵中壢站的A23（中壢站）施工進度，並表示預計在2028年7月通車。

鐵道局在簡報時指出，目前A23站的施工進度及配置情形，目前站體穿堂層、設備層底版、月台層側牆及底版都在施工中，最重要的連續壁已於前年5月底完成，預計2026年底完成站體結構，2028年7月通車。