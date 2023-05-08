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機場捷運中壢車站共構台鐵 鐵道局：2028年7月完工通車

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
立法院交通委員會今前往桃園機場捷運視察，鐵道局報告銜接台鐵中壢站的A23（中壢站）施工進度，預計在2028年7月通車。 圖／交通部鐵道局提供
立法院交通委員會今前往桃園機場捷運視察，鐵道局報告銜接台鐵中壢站的A23（中壢站）施工進度，預計在2028年7月通車。 圖／交通部鐵道局提供

立法院交通委員會今前往桃園機場捷運A21（環北站）至A22（老街溪站）視察，除了解機電號誌整合進度外，鐵道局也向立委魯明哲、交通部長王國材及桃園市長張善政報告銜接台鐵中壢站的A23（中壢站）施工進度，並表示預計在2028年7月通車。

鐵道局在簡報時指出，目前A23站的施工進度及配置情形，目前站體穿堂層、設備層底版、月台層側牆及底版都在施工中，最重要的連續壁已於前年5月底完成，預計2026年底完成站體結構，2028年7月通車。

鐵道局指出，未來與地下化後的台鐵中壢站共構的模式會是，台鐵在上層，配合台鐵，A23站在最下層，呈一個十字交叉的結構，未來完工後地面路口將會非常順暢，串連機捷及台鐵，促成公共運輸系統間的無縫銜接。

立法院交通委員會今前往桃園機場捷運視察，鐵道局報告銜接台鐵中壢站的A23（中壢站）施工進度，預計在2028年7月通車。 圖／交通部鐵道局提供
立法院交通委員會今前往桃園機場捷運視察，鐵道局報告銜接台鐵中壢站的A23（中壢站）施工進度，預計在2028年7月通車。 圖／交通部鐵道局提供
立法院交通委員會今前往桃園機場捷運視察，鐵道局報告銜接台鐵中壢站的A23（中壢站）施工進度，預計在2028年7月通車。 記者陳右豪／攝影
立法院交通委員會今前往桃園機場捷運視察，鐵道局報告銜接台鐵中壢站的A23（中壢站）施工進度，預計在2028年7月通車。 記者陳右豪／攝影

台鐵 鐵道 機場捷運

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