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國境解封！桃園逾百家旅宿聯合徵才 釋3000職缺

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
觀光業、旅館業及民宿等產業人力需求逐漸增加，桃園市就業職訓服務處5、6月規畫3場大型聯合徵才活動。圖／桃園市勞動局提供
觀光業、旅館業及民宿等產業人力需求逐漸增加，桃園市就業職訓服務處5、6月規畫3場大型聯合徵才活動。圖／桃園市勞動局提供

國境開放後，觀光業、旅館業及民宿等產業人力需求逐漸增加，桃園市就業職訓服務處與觀光旅遊局5、6月以青銀共創與觀光旅宿產業為主題，規畫3場大型聯合徵才活動，總計邀請100家以上觀光旅宿業廠商提供逾3000個工作機會，希望補實人力缺口，促進觀光旅遊產業發展。

就業職訓服務處表示，3場聯合徵才活動舉辦的時間地點分別在5月12日早上9點到下午1點陽明公園市民活動中心、6月14日早上9點到下午1點中壢就業中心、6月17日早上10點到下午2點桃園藝文廣場；參與廠商包括福容大飯店、華航大飯店、笠復威斯汀、三橋渡假旅店、古華花園飯店、城市商旅、雲雀國際、昇恆昌等。

就業職訓服務處表示，為協助市民穩定就業，市府持續推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」及「青年安薪讚 就業大滿貫」等獎勵方案，若年滿50歲符合退休資格或已離開勞動力市場的中高齡及高齡者，經就業中心、就業服務台推介就業滿90日，即補助每人1萬元就業獎勵金。

就業職訓服務處表示，若未滿30歲青年設籍桃園市青年，則提供各項就業獎勵、自我學習及考取技術士證照補助；其中「安薪讚」方案最高可領取2萬1000元的就業獎勵金；「學習讚」方案最高補助1萬7500元；「證照讚」方案為考取甲、乙級技術士證照可分別請領2萬元、8000元獎勵金。現場同時提供創業諮詢、履歷健診、職涯諮詢等服務，為有需求者進行免費面對面諮詢服務。

桃園 青年

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