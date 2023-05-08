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帶母骨灰罈流浪13年 苗栗縣官民協助入塔

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

謝姓街友無力幫媽媽骨灰罈買塔位，13年來隨身攜帶，不定時拿出擦拭聊表孝思，後從新北市流浪到苗栗縣，縣政府接獲通報，介入處理時才發現這個秘密，並透過民間單位協力，最近幫助骨灰罈入塔，謝男十分不捨，哭著完成心願，社工也動容。

入塔儀式也有小故事，1個多小時過程中，謝男多次擲筊沒有結果，最後在禮儀公司人員引導下，謝男告訴媽媽「自己會努力過生活」，請媽媽不要掛念，安心入「新居」，這一擲才獲得媽媽同意，謝男大哭一場，在場社工人員無不動容，將輔導找工作、租屋居住。

苗縣府社會處今年3月間接獲民眾通報，64歲謝姓男子露宿苑裡鎮的公園或活動中心走廊，平日至附近的宮廟協助清潔打雜，換取基本餐食，社工會同鎮公所人員上月訪視，卻發現謝男的「秘密」，原來他的後背包裝了媽媽的骨灰罈。

社會處指出，謝男原本與媽媽在新北中和相依為命，謝媽媽2010年病故，慈善單位幫忙處理後事，但是他無力購買塔位，從此後背包隨身攜帶骨灰罈，後來流浪到苑裡鎮，一開始露宿公墓，近1年才換地方。

謝男告訴社工人員，有骨灰罈伴隨，就像媽媽陪在身邊，不過，進廟前會將背包放在外頭，離開再帶回露宿處，平常不定時或特殊節日思念媽媽時，也拿出骨灰罈擦拭，聊表孝心。

社會處決定介入提供生活重建服務，首先幫忙謝男申請健保卡，順利提領6000元「全民共享普發現金」，並轉介中華九紫慈善會，加上承慈生命禮儀有限公司和後龍萬善祠協助，終讓謝媽媽的骨灰罈順利入塔。

社工

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