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新屋笨港天后宮舉辦媽祖文化季 海陸聯合遶境場面盛大
桃園市新屋笨港天后宮今日舉行媽祖文化祭遶境，有約千名信眾及沿海諸多宮廟參加海陸巡禮遶境，隊伍今日一早從天后宮出發，抵達永安漁港後，分為海上及陸上2條路線，最後回到永安漁港會合，祈求媽祖保佑漁獲滿載，出入平安。
新屋笨港天后宮董事長李煥昌說明，陸上遶境已經行之有年，希望能化解瘟疫等污穢之事，庇佑信士安康。今年則是第2度舉辦「海陸聯合遶境」，去年參與海上遶境的船主感受到漁獲豐收，這次多艘漁船的景象讓海上巡禮的盛況空前。除了笨港天后宮神尊，鄰近宮廟神明也一同加入巡視，賜福新屋海陸鄉親。
李煥昌表示，在永安漁港邊舉辦的「淨港」科儀，盼望媽祖發揮神威，減少海上事故，讓週邊海域能夠恢復平靜。法船收回的孤魂野鬼，並不會直接火化，將在12日法會來度化，給予改過向善的機會，是媽祖深具慈悲心的表現。
天后宮總幹事曾仁俊指出，今日海陸遶境路上約有1000名信眾、近20間宮廟參加；海上則有30艘漁船參與，場面盛大。期盼媽祖保佑漁港出入平安，場面盛大，11日晚上11點將舉行媽祖祝壽大典、12日則舉行媽祖聖誕平安福餐，邀請眾善信眾踴躍參加。
擔任本次慶典主任委員的立法委員黃世杰表示，笨港天后宮是新屋沿海信仰中心，200年來照看鄰里間大小事，成為在地鄉親重要的心靈寄託。在媽祖庇蔭下，新屋不僅成為著名的魚米之鄉，也是北部重要糧倉。
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