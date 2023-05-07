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桃園15、16日41.3萬戶大停水39小時 關鍵竟是這個原因
台水公司第二區處預定5月15日至16日辦理龍潭三坑原水站原水管改善工程施工，大桃園12區304個里將停水、降壓39小時，影響高達40.7萬戶，該區處今天上午表示，這次桃園大停水主要是因為三坑抽水站原水管舊管線與爆管全部換新的原水管線，15及16日施工「新舊管線」重新連接，將徹底解決今年一月三坑原水抽水站爆管問題。
桃園市今年1月龍潭區三坑抽水站爆管南桃園30多萬戶大停水夢魘！台灣自來水第二區處辦理三坑原水站原水管改善工程，併龍潭、大溪水管維修及淨水廠電氣設備檢驗5項工程，公告龍潭、平鎮、大溪、楊梅、中壢、新屋、觀音、大園、八德、蘆竹、桃園、復興12行政區總共304個里，5月15日0時至5月16日下午3時，停水39小時，影響停水用戶39萬636戶、減壓用戶1萬6683戶，總共全桃園高達40.7萬用戶受影響，請用戶預先儲水備用。
台水二區處主管表示，今年一月龍潭三坑抽水站爆管和土石淹沒，造成大停水，當時搶修先將第一期原水管線封板，進行修復爆管先恢復民生供水，至今該抽水站內部爆管部分完成清理及全部埋設新原水管線，這次15及16日停水施工，就是要將先前封板的舊原水管線與換新的新原水管線重新連接，一勞永逸，因是新舊原水管線重新連接，影響停水區域範圍才會這樣大，呼籲民眾配合儲水備用，以逸生活不便。
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