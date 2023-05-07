他們找不到家！ 竹縣多數受虐身障兒留滯機構 身障寄養家庭僅4戶

新竹縣府保護安置的身心障礙兒童約20人，但身障寄養家庭僅有4戶，多數受虐兒童少年安置在機構中，縣府社會處長陳欣怡呼籲民眾加入身障寄養家庭行列，讓這些兒童少年獲得家庭式照顧的溫暖。

新竹縣府自2019年起招募與培訓身心障礙寄養家庭，目前有4戶寄養家庭服務竹縣身心障礙兒童少年，提供家庭式的照顧服務。

「照顧身心障礙孩需有耐心及愛心！」身障寄養家庭莊爸爸，曾擔任竹縣智障福利協進會理事長，自身養育身心障礙的孩子，夫妻倆在2020年加入身障寄養家庭行列，接受培訓後，照顧有智障併自閉症的小安。

6歲的小安剛來時，還要包尿布，因自閉特質，僅能接受於廁所地板上排便，夫妻倆長期協助清理排泄物。為讓小安盡快戒掉尿布及學習如廁，莊爸爸還親手用木板製作蹲式馬桶，於踩處製作腳印，經過半年的努力，現在的小安，已經脫掉尿布，可以自行如廁，談到這段過程，莊爸爸不覺辛苦，更透露「要用心在孩子身上，他們都能感受到的。」

陳欣怡表示，身障受虐兒沒有選擇出生家庭的機會，但有權利在愛的家庭環境中成長，為讓失依或受虐的身心障礙兒童獲得妥適照顧，新竹縣政府攜手新竹縣智障福利協進會辦理身心障礙寄養家庭招募，昨天在母親節前夕辦理身障寄養家庭授證典禮暨感恩餐會活動，感謝寄養家庭。

縣長楊文科表示，這些孩子曾經受過傷害，他們更期待有家庭的溫暖，但寄養家庭招募很困難除需要懂得身心障礙孩子的身心特質與特性，並且需要更多的愛心、耐心與陪伴，才能看見障礙孩子微小的成長。