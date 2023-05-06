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苑裡海巡、漁民合力 中部海域第一隻活體擱淺鯨豚獲救

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣苑裡鎮出水里海灘今天清晨7點發現離岸約100公尺處有一隻鯨豚擱淺，海巡人員和漁民合力搶救。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
苗栗縣苑裡鎮出水里海灘今天清晨7點發現離岸約100公尺處有一隻鯨豚擱淺，海巡人員和漁民合力搶救。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供

苗栗縣苑裡鎮出水里海灘今天清晨7點發現離岸約100公尺處有一隻鯨豚擱淺，海巡署中部分署第三岸巡隊苑裡安檢所接獲漁民通報，派員趕往處置並通報相關單位協助處理，判定擱淺的鯨豚為「小抹香鯨」，在民眾協力搶救下，將牠載運 至苑港漁港後，送往基隆八斗子救傷站救治，這也是今年中部海域發現的第一隻活體擱淺鯨豚。

第三岸巡隊表示，接獲通報後立即派遣苑裡安檢所及中港巡邏站執勤人員前往現場，依鯨豚擱淺程序及原則實施初步處置，並聯絡中華鯨豚協會、海洋保育署第四工作站派員到場協助；經海保署人員到場判定擱淺的鯨豚為小抹香鯨，經測量長約315公分、寬約60公分，呼吸約1分鐘4次，外觀都正常，並無受傷情形。

現場海巡署人員、熱心民眾及海保署人員持續對鯨豚進行呼吸測量及保濕，因這隻小抹香鯨體型較大，又受限於現場環境，無法將鯨豚搬運至岸上，經協調疏浚工作船協助，成功將牠載運至苑港港區，並由鯨豚協會載運至八斗子救傷站進行醫療照護。

第三岸巡隊呼籲，維護海洋及保護動物是每個人的責任，如果民眾遇到鯨豚或海龜擱淺情況，請立即撥打118免費服務專線，海巡署將於第一時間派員前往處理。

苗栗縣苑裡鎮出水里海灘今天清晨7點發現離岸約100公尺處有一隻鯨豚擱淺，海巡人員和漁民合力搶救。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
苗栗縣苑裡鎮出水里海灘今天清晨7點發現離岸約100公尺處有一隻鯨豚擱淺，海巡人員和漁民合力搶救。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
苗栗縣苑裡鎮出水里海灘今天清晨7點發現離岸約100公尺處有一隻鯨豚擱淺，海巡人員和漁民合力搶救。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
苗栗縣苑裡鎮出水里海灘今天清晨7點發現離岸約100公尺處有一隻鯨豚擱淺，海巡人員和漁民合力搶救。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
苗栗縣苑裡鎮出水里海灘今天清晨7點發現離岸約100公尺處有一隻鯨豚擱淺，海巡人員和漁民合力搶救。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
苗栗縣苑裡鎮出水里海灘今天清晨7點發現離岸約100公尺處有一隻鯨豚擱淺，海巡人員和漁民合力搶救。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供

鯨豚 海巡署 抹香鯨

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