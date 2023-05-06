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樂心助人不遺餘力 93歲翁許連獲模範母親殊榮

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
翁許連（中）獲選為桃園市模範母親，今孩子孫子一同到場參與榮耀時刻。記者翁唯真／攝影
翁許連（中）獲選為桃園市模範母親，今孩子孫子一同到場參與榮耀時刻。記者翁唯真／攝影

2023桃園模範母親表揚活動今於桃園婦女館登場，由各區公所推薦27位、民間團體推薦18位及由原住民族行政局推薦2位，共47位母親接受桃園市長張善政頒獎。張善政表示，受表揚的母親們在生活每個層面上都有明顯貢獻，勞苦功高，在這特別的時節裡，獻上最溫暖的祝福與感謝。

今現場熱鬧騰騰，不僅許多家庭一同共襄盛舉，桃園市社會局長陳寶民也表演獻唱，祝福各位母親。獲獎的93歲的翁許連女士天性樂觀、樂於助人，不僅擔任桃園區泰山里鄰長長達近60年，過去也成立土風舞團、合唱團擔任團長，帶著里上鄰居們一起同樂。

翁許連更與先夫翁明來參與觀自在慈善功德會，擔任志工歷時20年，捐2輛救護車給地方政府，並定期慰問養老院、孤兒院，濟助有需要的弱勢族群。也自願成為泰山里社區的終身志工，近年泰山里成立關懷據點，再度號召熱心公益的鄰居，參與泰山里志工，協助有需要幫助的民眾。

「第一次獲獎很高興也很驚訝」，翁許連說，過去泰山里還未有人成功獲選模範母親，感謝里長力薦及平日照顧，也很開心今天自己的兒孫都一同到現場見證他光榮時刻。

翁許連育有5子，分別在媒體業、科技業、營造業及經商等都有優秀發展，翁許連表示，維持家庭和樂秘訣就是每年過年一定要全家圍爐，並跟她報告近況，讓她放心。

泰山里長游輝居說，兩夫婦在里上人緣極好，翁許連真的很優秀，平時也樂於助人，這次能獲選被表揚是里上之光。

由社團法人桃園市唐氏症家長協會推薦的羅珮夢，獨自扶養2個兒子成人，為了生計日夜顛倒，只好將小孩交由母親協助照顧，其中大兒子患有唐氏症，她仍抽出時間帶兒子做療程。不過2011年她被診斷出罹患子宮頸癌，生病期間持續照顧年邁母親，並在40次電療及6次化療成功康復，展現不被命運打垮的韌性。

張善政表示，這47位模範母親在生活的每一個層面都有很明顯的貢獻，不只是家庭，尤其把拉拔長大到現在非常有成就，每位母親都勞苦功高，在每年最溫暖的時節，獻上最溫暖的祝福和感謝。張也說，母親不在時更能體會母親重要，提醒大家趁母親在時，務必要盡量孝順及陪伴。

2023桃園模範母親表揚活動今於桃園婦女館登場，桃園市長張善政（中）今親自頒獎給翁許連（右2）。記者翁唯真／攝影
2023桃園模範母親表揚活動今於桃園婦女館登場，桃園市長張善政（中）今親自頒獎給翁許連（右2）。記者翁唯真／攝影
由社團法人桃園市唐氏症家長協會推薦的羅珮夢（右），獨自扶養2個兒子成人，更曾罹癌康復，獲選為桃園市模範母親。記者翁唯真／攝影
由社團法人桃園市唐氏症家長協會推薦的羅珮夢（右），獨自扶養2個兒子成人，更曾罹癌康復，獲選為桃園市模範母親。記者翁唯真／攝影
93歲的翁許連女士天性樂觀、樂於助人，獲選為桃園市模範母親。記者翁唯真／攝影
93歲的翁許連女士天性樂觀、樂於助人，獲選為桃園市模範母親。記者翁唯真／攝影

兒子 模範母親

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