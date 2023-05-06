中壢盼再整建新埤塘 桃市府曝執行有難度

桃園市有「千塘之鄉」美名，有民眾陳情希望中壢區山東里的「8-10」埤塘美化成為遊憩空間。桃園市政府工務局回應，因8-10號池土地屬於非都市計畫區，加上近年經費預算多用於軌道重大建設上，後續會再通盤檢討桃園有建議整治的埤塘，提報討論優先順序。

議長邱奕勝獲民眾陳情，提及山東里休憩場所太少，位於月桃路二段及山大路旁的8-10號埤塘旁僅有一般農路，環境不甚美觀，希望透過綠美化，讓埤塘兼具灌溉、防洪、觀光、環境教育等功能。

山東里長劉來發也認為，當地都是特定農業區，沒有休憩場域，希望相關單位能綠美化埤塘並種植多元樹種，讓埤塘不同季節都能有不同風貌，造福居民也能成為桃園觀光秘境。

農水署桃園管理處副處長謝清文表示，8-10號埤塘面積2.6公頃，周圍僅有簡單農路及防風林，若市府有預算可提出相關的規畫，並協商後續維護若達成共識，土地可無償讓市府使用。

市府工務局景觀工程科回應，屬非都市計畫、農水署權管的埤塘，建議由管理機關施作簡易綠美化；但工務局已初步擇定近10處埤塘，後續提報開專案報告，並視預算規模著手埤塘綠美化。