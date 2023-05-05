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竹塹媽祖文化祭5月6日登場 遶境探尋古城門

中央社／ 新竹市5日電

新竹內天后宮舉辦的「2023竹塹媽祖文化祭」將於6日登場，廟方表示，媽祖遶境巡經竹塹4個城門時將會停駕，開放信眾「鑽轎腳」消災解厄，也盼藉由活動探尋古城門。

內天后宮董事長林振森今天接受媒體聯訪表示，今年遶境活動與新竹市政府合作， 6日上午8時從內天后宮鳴砲出發，先以車巡方式遶境，11時30分抵達聖安宮，邀請開漳聖王共同遶境賜福。

林振森說，此次遶境以「舊城尋根、媽祖賜福」為主題，媽祖及開漳聖王的神轎將在明天下午2時，從遶境起點古城北門（拱宸門）附近的鄭氏家廟出發，途經南門（歌薰門）、東門（迎曦門）及西門（挹爽門）時會短暫停駕，開放信眾「鑽轎腳」消災解厄，預計晚間9時回到內天后宮，將有超過2000名香客共襄盛舉。

新竹市政府民政處提供新聞資料表示，內天后宮為新竹知名的媽祖廟之一，建廟迄今已有275年歷史，是當地重要的宗教信仰中心，香火鼎盛、信徒絡繹不絕，每年農曆三月舉辦媽祖繞境出巡，也是新竹市的一大宗教盛事。

民政處指出，內天后宮媽祖遶境主要科儀有祈安典禮、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕及安座等典禮，盼透過此次遶境活動，祈求媽祖保佑民眾平安健康。

媽祖 遶境 天后宮

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