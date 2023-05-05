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中壢盼再整建一埤塘 桃市府曝難執行原因

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園為千塘之鄉，民眾陳情希望將中壢區山東里8-10埤塘建設整建與綠化維護。圖／農水署桃園管理處提供
桃園為千塘之鄉，民眾陳情希望將中壢區山東里8-10埤塘建設整建與綠化維護。圖／農水署桃園管理處提供

桃園為千塘之鄉，民眾陳情希望將中壢區山東里8-10埤塘建設整建與綠化維護；農田水利署桃園管理處表示，地籍面積2.6公頃的埤塘可供桃園市政府做綠美化工程，將待市府提交相關規畫；桃園市工務局回應，因8-10號池土地屬於非都市計畫區，加上近年經費預算多用於軌道重大建設上，後續會再通盤檢討桃園有建議整治的埤塘，提報討論優先順序。

桃園市議長邱奕勝獲民眾陳情表示，山東里上未有任何休憩場所，附近民眾未有休憩地點，而未再月桃路二段及山大路旁的8-10號埤塘現況並未整治，僅有一般農路，環境也不是相當美觀，因此希望透過綠美化，讓埤塘除了灌溉功能，更有防洪、休閒觀光、環境教育等功能。

山東里長劉來發指出，當地都是特定農業區，沒有休憩場域，希望能綠美化埤塘並種植相同樹種，在不同季節有不同風貌，不僅造福當地居民也能成為桃園觀光秘境。

農水署桃園管理處副處長謝清文表示，目前8-10號埤塘周圍僅有簡單農路及防風林，只要市府有提出相關的整建需求，都會配合辦理，土地無償讓市府使用，若市府有預算可提出相關的興建規畫設計，並協商後續的維護、管理事項，雙方達成共識。

工務局景觀工程科回應，8-10號埤塘位在非都市計畫區，市府會優先以都市計畫內公園、綠地、兒童遊戲場用地開闢為主，如屬非都市計畫、農水署權管埤塘，建議由管理機關施作簡易綠美化。

景工科表示，有鑑於桃園農田水利署所轄埤塘綠美化工程，地方民代及里長建議開闢數眾多，工務局預算有限且近幾年大部分預算皆用於軌道建設，加上針對埤塘開闢權管單位尚未明確，故關於埤塘綠美化工程，將先暫由工務局統籌地方建議數量、位置及估算概略工程經費，初估約近10處埤塘，後續提報召開專案報告視預算情形裁示，埤塘綠美化工程優先開闢順序及辦理權責機關。

桃園 綠美化 都市計畫

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