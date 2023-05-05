被讚「五星秘書」呂昀城曾帶國旗登玉山 爬山突倒地不治

新竹縣政府縣長室秘書呂昀城，昨驚傳到新竹縣郊區的郊山飛鳳山爬山時，突然在下山途中胸痛、倒地，經緊急送醫加裝葉克膜，仍在今晨不幸身亡，消息令新竹縣府上下震驚，不過縣長楊文科因上午需趕赴議會施政報告，目前仍未對外回應。

呂昀城平時就熱愛爬山，人緣佳被讚五星秘書，之前還挑戰百岳，還有一次呂秘書更帶著新竹縣旗攻上玉山山頂，讓新竹縣旗在台灣屋脊飆揚，沒想到這次只是去爬海拔不高的飛鳳山，竟會發生意外，令同事不敢置信與遺憾。

據了解，呂昀城平時主要負責楊文科縣長行程業務，在諸多會議、活動現場也都能看到他的身影，在縣府內外與新竹縣在地工商界都有密切往來，更被縣府同仁形容待人謙虛，不會擺架子。

呂昀城是在昨天傍晚與友人從飛鳳山下山途中，突然感到胸痛、冒冷汗，隨後不支倒地，被緊急送往鄰近的新竹台大分院生醫醫院，原本昨晚深夜還傳出情況趨於穩定，但狀況迅速惡化，經裝葉克膜仍不幸於今晨病逝，疑為心臟疾病導致。