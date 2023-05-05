鄉公所撤用地 湖口生命園區生變

新竹縣政府規畫興建湖口生命紀念園區計畫引發地方反彈，湖口鄉公所前天突然撤銷同意縣府4筆國有地的土地使用權，雖僅占園區總面積2%，卻是最重要的大門出入口，恐導致園區興建計畫生變。縣長楊文科昨說，應是鄉公所曲解法令，4筆土地使用目的和原申請撥用並無不符合，但因縣府還未收到公文，尚需釐清。

反縣立生命園區自救會獲知消息大為振奮，會長陳岫玫說，地方抗爭已久，總算傳來好消息，更可看出縣府推動生命園區興建「已處處掣肘、寸步難行」。陳也認為，縣府花1200萬元進行園區前期規畫，一旦4筆土地被撤回，整體規畫就需重新評估，連環評及去年的說明會都不算數。

湖口鄉長吳淑君說，這4筆位於波羅段的國有地來自軍方，國有財產署4月7日來函要求鄉公所說明，為何把撥用的軍事用地給新竹縣府，因4筆國有地當初撥用目的與鄉公所同意縣府使用目的不符。

國產署並指依國有財產法28條規定，湖口鄉公所無權處分公用財產，吳淑君表示，為避免違法，公所撤回同意縣府使用土地，5月1日及3日已分別函覆國產署及竹縣府。

吳淑君說，這4筆國有地是在已故前鄉長林志華任內，由國產署無償撥用給公所，作為拓寬當地舊有道路新興路838巷之用，後來縣府來函公所要土地，公所2021年12月22日同意提供縣府作為生命園區興辦事業計畫、開發許可、水土保持計畫與施工等使用。

對於公所決定，楊文科說，土地使用權是縣府事先取得公所同意，縣府是做對人民有利的事，會盡最大誠意向居民說明、檢討，持續努力推動生命園區計畫。縣府民政處長賴江海聞訊直言「太突然」，將進一步開會研議如何因應。

據了解，此次國產署發函湖口鄉公所，是因自救會今年初密集發函中央各部會，包含行政院、內政部、國防部，甚至總統府，質疑4筆國有地為何納入生命園區計畫，及縣府使用的正當性。

這4筆國有地面積2772平方公尺，在生命紀念園區計畫開發面積13萬8067平方公尺中僅占2%，但因地處園區重要的大門出入口，若公所撤回同意，恐無法興建園區大門車道、設施。