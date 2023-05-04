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全國首創 桃園產後憂鬱心理諮商5月10日上路

聯合報／ 記者陳右豪／桃園報導
桃園市長張善政（右）昨宣布「婦幼6善好」政見中的「產後憂鬱心理諮商」將於5月10日兌現。記者陳右豪／攝影
桃園市長張善政（右）昨宣布「婦幼6善好」政見中的「產後憂鬱心理諮商」將於5月10日兌現。記者陳右豪／攝影

桃園市長張善政昨天主持市政會議，宣布選前「婦幼6善好」政見中的「產後憂鬱心理諮商」將於5月10日兌現，內容包括對於補助產後婦女的憂鬱評估、產後6個月內婦女及配偶心理諮商費用及中醫診療調理費補助，編列預算2千萬元，是全國首創的婦幼政策。

張善政說，婦女健康在家庭中十分重要，影響範圍甚巨，透過「產後憂鬱心理諮商」，讓衛生單位及早發現、主動關懷可能需要諮商服務的民眾非常重要，市府針對市民本人或配偶設籍本市、產後6個月內婦女，提供產後憂鬱評估、心理諮商及中醫診療調理三大服務。

衛生局長劉宜廉表示，計畫將補助「產後憂鬱評估」問卷評估，每分100元，預計服務9000人；心理諮商費用包括個別諮商，每人費用2千元，伴侶諮商費用每人4千元，每人上限8千元，預計服務3000人；中醫診療調理每次1200元，每人上限4800元，預計服務500人；這項服務今年5月10日上路，盼送給媽媽們最好的母親節禮物。

劉宜廉說，產後憂鬱傾向通常出現於產後6周內，好發因子包括心理、生產、生理、社會、生活方式及家庭等因素，需透過心理支持方能改善；我國每2.5人中即有1人孕期時有憂鬱傾向，產後憂鬱症盛行率約為10%至20%，代表桃園每年約2千人患有產後憂鬱症。

衛生局在「產後憂鬱評估」階段，針對產後6個月內的婦女進行「愛丁堡產後憂鬱量表」線上施測，達13分者由衛生局個案管理師主動轉介與關懷，提供定期電訪、醫療及育兒資源媒合等服務。

產後憂鬱 衛生局 心理諮商

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