龍騰斷橋挨批醜爆了 審議委員：暫時性措施為「必要之惡」

舊山線龍騰斷橋辦理緊急加固工程即將竣工，不料外加的支撐鋼拱引發外界議論，甚至被譏為「醜爆了」。苗栗縣文資審議委員劉敏耀認為，外界有維持殘跡保存的看法，這個論點是可以討論，但斷橋已是地方的重要地標，且具有珍貴的文化資產價值，如任其毀損成一堆廢磚，將是三義的一大損失，目前的加固工程目的在避免斷橋在天災毀損，可說是「必要之惡」。

劉敏耀表示 ，台鐵巡查發現斷橋的墩、拱出現裂損且位移，已有安全顧慮，也可能傷及遊客，如不設法加固，一旦又發生地震受災，斷橋甚至可能出現骨牌式坍倒情況，目前的緊急加固工程是暫時性措施，保護斷橋的終極作法應該是要讓斷橋結構穩固，苗栗縣政府文觀局應考慮從中央爭取經費從斷橋的本身的結構，包括橋墩、磚拱強化，而非以外加方式處理，目前作法只是暫時性措施。

他表示，加固工程造成的景觀變化，施工單位將以消光黑塗裝，減少突兀感，他認為目前作法是必要之惡，龍騰斷橋在台灣鐵路建築中十分具有特色，不但具文資價值，也有利地方觀光發展，如果以殘跡保存的方式，一旦斷橋全部垮掉，價值將大為減損。