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影／龍騰斷橋留下美麗與哀愁 兩度見證中部大地震

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣定古蹟舊山線「魚藤坪斷橋」也被稱為龍騰斷橋，美麗與哀愁的身影為兩次中部大地震作見證。聯合報資料照片
苗栗縣定古蹟舊山線「魚藤坪斷橋」也被稱為龍騰斷橋，美麗與哀愁的身影為兩次中部大地震作見證。聯合報資料照片

苗栗縣縣定古蹟舊山線「魚藤坪斷橋」也被稱為龍騰斷橋，是1907年日治時期完工的磚拱鐵路橋，曾有「台灣鐵道建築藝術極品」美譽，但鐵路橋在1935年中部大地震被毀，留下橋柱和殘拱，1999年九二一大地震又有部分橋拱斷落，增添歷史新傷，龍騰斷橋兩度見證大地震，留下美麗與哀愁的身影。

「魚藤坪」是三義鄉龍騰村舊名，相傳先民開墾當地時，在山區廣植魚藤，因而得名；傳說先民種魚藤，是為了剋制鯉魚精作祟，不只在龍騰山區廣植魚藤，還將東南方的高山取名為「關刀山」，希望關刀斬斷魚藤，藉以毒殺鯉魚，居民得以安居，台灣光復後設村，因認為魚藤之名不雅，改名為 「龍騰」。

當年魚藤坪鐵路橋以磚石砌造橋腳、連拱、鋼板橋、上承式桁架組成，屬複合材料鐵路橋梁，早年台灣類似構造的橋樑只有鳳山溪鐵橋。魚藤坪鐵路橋位於台灣縱貫鐵路最高、最陡、施工難度最高的路段，成為日治時代台灣鐵道部海拔最高、跨距最大鐵道橋樑。

震災後，台灣總督府檢討魚藤坪橋修復問題，因復舊不易、磚拱橋不耐震等因素，決定在西側80公尺處另建的鐵路新橋。

九二一大地震，魚藤坪斷橋第4座橋腳攔腰震斷，引起關注並進行古蹟審查，經評定為縣定古蹟，2000年文建會指定為震災紀念物，2003年苗栗縣政府依文化資產保存法公告指定為縣定古蹟。

近年苗栗縣政府辦理舊山線蒸汽火車復駛，斷橋成了攝影取景的最佳景點，之後苗栗縣發展鐵道自行車的新型遊憩方式，從魚藤坪鐵橋遠眺斷橋身影，場景尤其令人震撼。

苗栗縣定古蹟舊山線「魚藤坪斷橋」也被稱為龍騰斷橋，美麗與哀愁的身影為兩次中部大地震作見證。聯合報資料照片
苗栗縣定古蹟舊山線「魚藤坪斷橋」也被稱為龍騰斷橋，美麗與哀愁的身影為兩次中部大地震作見證。聯合報資料照片
龍騰斷橋見證兩次大地震，從魚藤坪鐵橋遠眺斷橋充滿美麗與哀愁的身影。聯合報資料照片
龍騰斷橋見證兩次大地震，從魚藤坪鐵橋遠眺斷橋充滿美麗與哀愁的身影。聯合報資料照片

斷橋 鐵道 地震

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