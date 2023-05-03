新竹縣今起「周周拆」農地違建 未登記工廠將斷水電

為遏止農地工廠違章歪風猖獗，新竹縣從今天起每周執行強制拆除一件，預估可拆除15件以上的違章建築，此外針對未登記的工廠，目前已查報117件，近期將會勘認定，最晚明年6月底前全數斷水斷電，縣府指出，要防止新竹縣土地違法使用及維護公共安全。

工務處處長江良淵表示，4月19日前往拆除湖口鄉德興段的工廠，目前在湖口鄉還有長嶺段、湖新段共4件，從今天起每周執行強制拆除一件，縣府年度拆除違建經費約229萬元，預估可拆除15件以上違章建築，以防止新竹縣土地違法使用及維護公共安全。

產發處處長陳偉志表示，一般農業區的違規使用，在都市地畫範圍內共有8件，2案已採斷水斷電，另2案正要開罰第三次，其他則各罰兩次、一次，由於都市計畫法內明定裁處標準，若是開罰3次都沒有改，縣府就會採取斷水斷電措施。

此外，針對轄內未登記工廠清查，目前正陸續清查中，其中117件將會認定與勘查，預計今年會被斷水電有80多件，明年約30多件。

農業處負責第一關的查報和會勘，之後就會移交給主管單位，農業處長范萬釗指出，這兩周新竹縣內的違規案件量有急速下降，顯示出縣府的霹靂行動是有效果的。

新竹縣長楊文科表示，未登記的工廠與違章建築，最後是工務處執行拆除案，期望縣府團隊能配合執行，讓民眾遵守法律，當縣府去強力執行，民眾就不敢違建，維護民眾生命財產及公共安全。