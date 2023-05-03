三義龍騰斷橋加固變這樣...鋼構挨批突兀 文觀局：會噴消光黑漆
苗栗縣定古蹟魚藤坪斷橋（龍騰斷橋）加固鋼構支撐架，最近挨批穿越古今突兀，縣府文化觀光局昨天到現場說明，強調是外部階段性加固工程，近日內塗裝消光黑色噴漆，突兀感應會較緩和。
三義鄉龍騰斷橋興建於1907年，磚石連拱鐵路橋梁，曾經被譽為台灣鐵路藝術極品，1935年中部大地震、1999年九二一大地震兩度受創，見證歷史及建築技術，台灣鐵路局去年風災巡查發現結構體裂縫位移損壞，縣府文觀局啟動文資保存維護機制，去年9月施工加固，工程接近收尾，鋼構鍍鋅支撐架引發爭議。
鋼構鍍鋅支撐架與斷橋殘拱，引發熱烈討論，一些民眾認為不搭調，指出古蹟的維護要講究方法及材料， 質疑加固工程設新建築，不同的量體突兀粗暴，穿越古今變得四不像，讓人大失所望。
文觀局副局長黃智群昨天到現場說明，希望減少民眾疑慮，文觀局指出，加固的鋼架與橋墩設置橡膠墊保護層，不會破壞古蹟，近日內鋼架鍍鋅表面，還會塗裝消光黑噴漆，降低違和感，並拆除工程圍籬完工。
龍騰斷橋加固工程經審慎評估，由專業廠商承作，遏阻斷橋持續傾頹掉落，及威脅遊客安全，外部加固不是修復古蹟，而且是階段性不得不的做法，文觀局爭取後續更多可能處理方式及時間，現場文觀局將設置解說牌，讓民眾了解古蹟維護過程。
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