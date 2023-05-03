防塞車 苗栗124乙線 調高前段速限

苗栗縣南庄重要聯外路縣道124乙線，速限每小時50公里，假日遊客車流高峰期，容易塞車成瓶頸，道安會報最近決議提高前段4.3公里速限至60公里，縣府並滾動檢討。

124乙線沿著中港溪河岸，連接台3線、124線，也是南庄鄉主要交通幹道，鄉長羅春蓮說，一部分路線又寬又直，尤其假日湧進遊客人車，速限50公里影響車流順暢。

陳姓用路人曾在這個路段遭警方移動式測速取締超速，他認為124乙線50公里速限不盡合理，道路又寬又直，且叉路少，路況相對單純，提高速限10公里，開車也比較不擔心稍一不注意就超速違規。

縣府工務處、縣警察局及鄉公所、鄉民代表會等相關單位人員日前辦理會勘，並達成提高速限共識，最近提案道安會討論通過，縣府完成相關標誌標線配置，警方在路段新設尚未啟用的固定測速桿，也會調整速限執法。

工務處指出，124乙線近年重大交通事故不是超速造成，考量當初時速50公里的設計，調高至60公里暫定在台3線起點至4.3公里比較直線路段，4.3公里以後較彎曲，將會根據狀況滾動檢討速限。