竹市早餐店降價 老闆：蛋價降了就不該多賺

位於新竹市光華北街的夏一跳早餐店因蛋價回穩，調降含雞蛋商品價格，老闆今天說：「蛋價降了就不該多賺錢，應回饋給客人」。

這家被消費者讚為「佛心」的早餐店25日在社群網站臉書（Facebook）公告，雞蛋價格回穩，26日起含雞蛋商品調降新台幣5元；貼文被轉到臉書社團「新竹大小事」，網友留言大讚「優良店家，很多漲了就不會降」、「這個有良心，很少看到餐飲業調漲後有在調降」、「100個讚！良心店家，希望商家們都會調降」。

中央社記者上午走訪這家早餐店，老闆表示，他的孩子也是上班族，了解民眾外食經濟壓力，加上到店消費者老顧客居多，如果買多項有蛋商品，加起來其實不便宜。

此外，這名低調不願透露姓名的老闆說，他沒請員工，人事成本相對低，前陣子蛋價高，不得不調漲含蛋商品價格，一旦蛋價回穩就應降價，只是部分肉類價格高，部分商品無法降價。

一名了解老闆的顧客告訴中央社記者，老闆的做法其實很不簡單，要抵抗同業壓力，及蛋商肯定希望老闆別「打壞行情」。

另一名顧客說，一般店家只漲不降，但老闆相當佛心，讓消費者更能接受；也有顧客說，許多早餐店荷包蛋一顆仍要20元，店家願隨蛋價回穩而降價很有良心，如果一次買多樣有蛋產品，能省不少錢。

行政院農業委員會昨天說，國產雞蛋日產量11.2萬箱仍偏低，但進口增加有助供應趨穩，呼籲相關產品價格可回穩。