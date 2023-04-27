快報免費課程！ 桃園青年局推75堂數位課程
桃園市青年局開辦數位人才培育系列課程，開設15大系列共75堂實作課程，包括虛擬實境、智慧機器人等，以協助企業培訓數位尖端技術人才，並增加青年職場競爭力，免費數位課程將陸續開放報名，每堂課提供50個名額，歡迎18歲以上40歲以下民眾報名參加。
青年局於中壢新明青創基地自今年3月起，陸續開設15大系列共75堂實作課程，有以雲端技術為題的AZURE、AWS、以智慧機器人為題的ROS機器人、以虛擬實境為主題的XR延展實境及以數位行銷為題的網站及APP開發。
課程除聘請業界優秀講師授課外，也邀請企業至課堂出題，讓學員運用所學數位技術解決企業面臨問題，並透過實際與企業互動過程，使學員了解產業現況，企業也能從中找到合適的解決方案及數位專業人才。
桃園市秘書長詹榮鋒今出席啟動記者會並與基地團隊互動表示，透過課程將產官學界數位專業人匯集至基地交流，企業界把問題提出一同討論，學界也將相關最新的科技數位理念做交流，期望基地開發成果能盡快孵化應用，尤其最近推動的加速器基地，希望透過孵化的青創產業在企業投資方向上加速熟成，並進入商業模式及真正科技業發展。
青年局長侯佳齡局長說，青年局將在桃園市長張善政所提出5個友善政策主軸下，陸續設立主題性青創加速器基地「電商基地」、「A8加速器基地」及「中路加速器基地」，結合政府與企業資源協助青創加速成長及商務拓展，針對有發展潛力青創團隊未來也將透過桃青基金，以「投資」而非只是「補助」的方式，引進創投作法幫助青創團隊，透過產官學協力合作，擴大青創能量。
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