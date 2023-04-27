快報免費課程！ 桃園青年局推75堂數位課程

桃園市青年局開辦數位人才培育系列課程，開設15大系列共75堂實作課程，包括虛擬實境、智慧機器人等，以協助企業培訓數位尖端技術人才，並增加青年職場競爭力，免費數位課程將陸續開放報名，每堂課提供50個名額，歡迎18歲以上40歲以下民眾報名參加。

青年局於中壢新明青創基地自今年3月起，陸續開設15大系列共75堂實作課程，有以雲端技術為題的AZURE、AWS、以智慧機器人為題的ROS機器人、以虛擬實境為主題的XR延展實境及以數位行銷為題的網站及APP開發。

課程除聘請業界優秀講師授課外，也邀請企業至課堂出題，讓學員運用所學數位技術解決企業面臨問題，並透過實際與企業互動過程，使學員了解產業現況，企業也能從中找到合適的解決方案及數位專業人才。

桃園市秘書長詹榮鋒今出席啟動記者會並與基地團隊互動表示，透過課程將產官學界數位專業人匯集至基地交流，企業界把問題提出一同討論，學界也將相關最新的科技數位理念做交流，期望基地開發成果能盡快孵化應用，尤其最近推動的加速器基地，希望透過孵化的青創產業在企業投資方向上加速熟成，並進入商業模式及真正科技業發展。