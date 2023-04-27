快訊

高端EUA審查外洩調查出爐 衛福部把責任全推給網紅？

一場大火燒了調查局最大辦公室 更燒出內控內稽大問題

陳致中將入獄、黃睿靚緩刑原因…媳婦難拒婆婆要求 她也曝光吳淑珍當下慫恿說詞

快報免費課程！ 桃園青年局推75堂數位課程

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市青年局開辦數位人才培育系列課程，開設15大系列共75堂實作課程，包括虛擬實境、智慧機器人等，以協助企業培訓數位尖端技術人才。記者翁唯真／攝影
桃園市青年局開辦數位人才培育系列課程，開設15大系列共75堂實作課程，包括虛擬實境、智慧機器人等，以協助企業培訓數位尖端技術人才。記者翁唯真／攝影

桃園市青年局開辦數位人才培育系列課程，開設15大系列共75堂實作課程，包括虛擬實境、智慧機器人等，以協助企業培訓數位尖端技術人才，並增加青年職場競爭力，免費數位課程將陸續開放報名，每堂課提供50個名額，歡迎18歲以上40歲以下民眾報名參加。

青年局於中壢新明青創基地自今年3月起，陸續開設15大系列共75堂實作課程，有以雲端技術為題的AZURE、AWS、以智慧機器人為題的ROS機器人、以虛擬實境為主題的XR延展實境及以數位行銷為題的網站及APP開發。

課程除聘請業界優秀講師授課外，也邀請企業至課堂出題，讓學員運用所學數位技術解決企業面臨問題，並透過實際與企業互動過程，使學員了解產業現況，企業也能從中找到合適的解決方案及數位專業人才。

桃園市秘書長詹榮鋒今出席啟動記者會並與基地團隊互動表示，透過課程將產官學界數位專業人匯集至基地交流，企業界把問題提出一同討論，學界也將相關最新的科技數位理念做交流，期望基地開發成果能盡快孵化應用，尤其最近推動的加速器基地，希望透過孵化的青創產業在企業投資方向上加速熟成，並進入商業模式及真正科技業發展。

青年局長侯佳齡局長說，青年局將在桃園市長張善政所提出5個友善政策主軸下，陸續設立主題性青創加速器基地「電商基地」、「A8加速器基地」及「中路加速器基地」，結合政府與企業資源協助青創加速成長及商務拓展，針對有發展潛力青創團隊未來也將透過桃青基金，以「投資」而非只是「補助」的方式，引進創投作法幫助青創團隊，透過產官學協力合作，擴大青創能量。

桃園市青年局開辦數位人才培育系列課程，桃園市秘書長詹榮鋒（前左）今出席啟動記者會並與基地團隊互動。記者翁唯真／攝影
桃園市青年局開辦數位人才培育系列課程，桃園市秘書長詹榮鋒（前左）今出席啟動記者會並與基地團隊互動。記者翁唯真／攝影

延伸閱讀

綠營桃園1選區初選勝出 鄭運鵬：信賴自己就是信賴台灣

桃園第一選區綠營立委初選 鄭運鵬30.52％出線

高中生蝦皮賣「陽性快篩」賺零用錢 9買家詐保88萬被法辦

影／桃園2頭大黃牛凌晨翹家 馬路上逛大街有驚無險

相關新聞

很恐慌！ 竹北天坑竟塌5次 住戶怒：已塌到家門口了

新竹竹北天坑再現，這次竟是特斯拉遭殃，整輛車被天坑吞食掉進洞，對面的社區有400戶、近3千人，蔡姓主委與幾位住戶出面怒批...

竹北「天坑」吞沒1輛特斯拉 楊文科：建案工地勒令停工

新竹竹北「天坑」再現。竹北市莊敬六街今天早上出現大洞，一輛特斯拉掉進洞內，引發熱議，據了解，一旁緊鄰「豐采520」建案，...

竹北天坑再現！里長憂安危：案旁道路是往竹科幹道

新竹竹北天坑再現，這次是特斯拉遭殃，整輛車被天坑吞食掉進洞，對面的社區有四百戶、近3千人擔心生命安危，里長毛振福直言，這...

竹北天坑再現 藍綠白民代齊轟：建商信用破產

新竹竹北豐采520建案周邊再次發生地基掏空、路面塌陷，8個月內塌5次，今天上午更造成一輛特斯拉掉進洞中嚴重毀損，更危及周...

影片曝光！竹北天坑吃掉特斯拉 網怒自動化地下停車場

新竹縣竹北市勝利一路111號前，今天上午約9點多，突然出現長4米半、寬2米、深3米的天坑，一輛停在上方的特斯拉轎車直接墜...

2千萬蓋溜冰場 才兩個月裂損嚴重、簡直「體無完膚」

苗栗縣政府斥資近2000萬元在頭份市六合國小分校預定地規畫改善的綜合運動場，不料開幕啟用2個月，溜冰場的外圈地面就出現嚴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦