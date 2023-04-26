中壢後站廢棄車輛雜草叢不見了 將再施作圍牆綠美化

桃園中壢火車站後站約250公尺圍籬過去雜草叢生及有許多廢棄機車影響市容，經地方東興里長與立委魯明哲陳情後，中壢區公所於2個月內著手將廢棄車輛拖走並改善通行空間，不過地方期盼能彩繪圍牆並增加照明，台鐵局也允諾會提供30萬元綠美化，公所也將和桃園市養護工程處商討加設照明。

魯明哲表示，今年2月14日與里長前往會勘，希望將廢棄車輛清理，並整理雜亂草叢，很高興中壢公所迅速於2個月內將圍牆旁場地重新整理，不過地方有聲音希望也能將圍牆美化並增加照明，還希望相關單位能盡速辦理。

魯明哲指出，對於圍牆美化問題，因權責屬於鐵道局，因此今也邀集鐵道局一同協調，鐵道局也同意委由公所來施作。

台鐵局台北工務段長王立德說，配合地方協調，並盡快將綠美化做好，並提供30萬元來施作彩繪圍牆。