連假剩2天！ 精選桃園龍潭4大景點悠遊趣

清明連假只剩2天，桃園市觀旅局今天精心推薦龍潭4大景點，鼓勵遊客一起到龍潭遊茶鄉品茶香、共遊「雄獅文具想像力製造所」欣賞彩繪繽紛的世界、踩天鵝船遊覽龍潭大池的湖光山色，度過得來不易的連續假期。

龍潭鄰近2處交流道、交通便捷，其中，去年12月開幕的「台灣客家茶文化館」，坐落於龍潭銅鑼圈地區，距離高原交流道不到5分鐘的車程。

觀旅局表示，龍潭銅鑼圈地區過去是台灣茶葉發展的重要基地，還曾是台灣最大的茶區，雖然近幾年沒落，仍保留相當多的茶葉文化、茶園、茶工廠與茶莊；目前館區特別策畫公視電視劇「茶金」特展，希望讓遊客深度認識客家地區的茶產業及常民美食。

而鄰近台灣客家茶文化館的「隨緣茶空間」，除了可以讓遊客品嘗到桃園的在地好茶，還能參加採茶、揉捻、壓製茶餅、宋代點茶、擂茶、茶感官評鑑等DIY體驗活動，用心體會做茶人的用心良苦。

除了採茶文化，距高原交流道僅車程3分鐘的雄獅文具想像力製造所，擁有室內700坪新穎創意空間，室外2700坪翠綠擁抱的環境，園區還特別規畫「想像力創造區」和「創意體驗區」，提供材料讓愛塗鴉的孩子自由創作，激發小朋友的想像力和創作力。

龍潭一日遊最後，則可到擁有百年歷史的龍潭大池，踩著「天鵝船」欣賞壯闊吊橋，夜間還能欣賞浪漫的燈光秀，十分愜意。

觀旅局表示，桃園已於4月1日起推出YouBike「前一小時」免費騎乘優惠，桃園的YouBike目前有400多處站點，其中龍潭就有13個租借站，包括龍潭大池、客家文化館、龍潭運動公園、石門大草坪、三坑自然生態公園等景點都設有站點，歡迎民眾多使用。