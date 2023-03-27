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回到原點！石門水庫車輛入園 4月1日起改回人工收費

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫車輛入園電子收費系統4月1日起改回人工收費。圖／北水局提供
石門水庫車輛入園電子收費系統4月1日起改回人工收費。圖／北水局提供

桃園石門水庫入園電子收費系統，桃禧公司營運至3月底中止，水利署北區水資源局今天上午宣布，石門水庫園區入園車輛將自4月1日起改回人工收費，水庫集水區周邊7區鄉鎮居民持身分證明文件，維持免收優惠。

市府觀旅局去年4 月間實施電子收費系統，引起周邊7區鄉鎮居民及民代爭議，市府觀旅局與桃禧公司簽訂投資營運契約，由桃禧負責石門水庫園區電子收費及營運，取代原來人工收費，桃禧去年底以10 年內水庫工程衝擊營運提出今年起中止合約，北水局、觀旅局同意桃禧營運過渡至3月底結束。

北區水資局表示，4月1日起，石門水庫園區觀光業務由北水局重新接手，桃禧公司建置的電子收費系統暫停，改由該局採取人工收費替代，園區暫時改回人工收費方式，將加強入園車輛總量管制，原周邊集水區7區鄉鎮居民，具優惠免收入園費車輛者，可持身分證明文件即可出入園區，已購票者持票證當日入園不用再繳費，未來是否繼續採電子收費，後續將參考各界意見檢討。

市議員李柏坊表示，4月起石門水庫恢復人工收費，等同回到原點，但是車輛入園費用並未降價，只是車輛電子收費已是趨勢，北水局及市府觀旅局應檢討水庫收費模式為何造成塞車，還有園區現況各項設施或餐飲服務尚未優化，市府亦應一併檢討改善相關觀光元素。

4月1日起石門水庫園區入園費率維持電子收費標準，亦即遊覽車入園400元、汽車120元、機車50元，行人徒步及自行車免收入園費，水庫集水區周邊桃園市復興、大溪、龍潭區，新竹縣關西鎮、尖石鄉、五峰鄉及宜蘭縣大同鄉7區鄉鎮居民，可憑身分證免費入園。

石門水庫車輛入園電子收費系統4月1日起改回人工收費。圖／北水局提供
石門水庫車輛入園電子收費系統4月1日起改回人工收費。圖／北水局提供

石門水庫 身分證 桃園

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