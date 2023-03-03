百人揪團吃「免錢待用餐」 新竹甜不辣老闆嘆：看起來都比我有錢

在新竹市都城隍廟附近經營甜不辣小吃的林姓老闆，多年前因車禍意外造成肢體重殘，仍不向命運低頭，前年底重拾餐飲老本行並挺過疫情衝擊，去年底也供應愛心待用餐幫助有需要的人，3月個來已募得2300多碗。日前他發文表示，連著三天共來了一百人取用待用餐，外表「看起來完全沒有困難」，一來就開口就說要吃「免錢的」，態度不是很好還插隊，讓他感嘆愛心被這幾人濫用了。

新竹開設「城隍廟口甜不辣」的林姓老闆3月1日在臉書粉專發文寫道，供應待用餐的用意是想幫忙真正有經濟困難的人，但連著三天共一百多人，一來就開口說要領不用錢的甜不辣、飯跟肉圓，態度也不是很好，當時還有其他客人在排隊，那些人還硬要插隊，部分人取餐後連聲謝謝都沒有。

林姓老闆表示，那幾團來吃待用餐的客人，從穿著、配戴、手機等各個方面看起來「完全沒有困難」、「估計都比我有錢」，納悶是錯誤訊息傳達錯誤嗎？「有困難的人來領待用餐渡難關，跟這裡有愛心甜不辣、肉圓，大家都理所當然來免費領……您覺得有一樣嗎？」，覺得自己提供待用餐的初心及想要助人的熱情，被這些人潑了桶冰水，感嘆愛心都被濫用了。

貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言「老闆加油！人在做天在看！」、「您的初心，不會因為這些髒東西而蒙上灰塵，希望大家的支持，能讓您打起精神，老闆加油！」、「沒關係不要為了不值得的人灰心，做善事本來就比做壞事難太多，不是所有的東西都能到需要的人手上，但是不做，就一分都不會到真正需要的人身上，老闆加油！」。

也有人建議老闆修正做法，「可以改公告了！請出示相關證明，證明自己是弱勢、貧瘠，需要受到幫助，未出示相關證明的就由店主自己去判斷吧」、「建議不如把這些愛心餐改成善款，捐給更需要的人」、「偶爾請附近的社福機構派員到店領取愛心餐也許是個方式，老殘窮不方便出門」、「一切量力而為即可，不必勉強自己！我認為與社福團體合作才能杜絕『貪小便宜』的人喔」。