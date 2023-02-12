「粉紅超跑」引擎全開 白沙屯媽祖進香9個多小時跨縣境

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北進香，今天凌晨起駕出發，隊伍9個多小時就跨過苗栗縣、台中市交界，拱天宮管總幹事陳春發表示，媽祖的腳程有比較快，但還有很多天，真的難以預測。

白沙屯媽祖進香今年9天8夜，內政部長林右昌、立委陳超明、羅致政、林文瑞，苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善等人，由朝天宮董事長蔡咏鍀、拱天宮主委洪文華等相關幹部陪同，今天凌晨零點45分媽祖登轎，1點25分起駕。

白沙屯媽祖走整晚，大批隨香信眾亦步亦趨，沿途民眾設攤提供點心、飲料等結緣品，走累了就上車休息，一些香燈腳表示夜間天氣微涼飄雨，白天陽光普照，不覺得吃力。

進香隊伍今天上午10點40分就通過台1線大安溪橋，進入台中市大甲區，陳春發認為今年媽祖進香行進是有比較快，但並不是最快，未來媽祖的路線，還是很難預測，至於9天8夜的進香期程，2月17日將到北港，當天晚上11點40分進火，20日下午4點回宮，3月3日凌晨零點25分開爐。

苗栗縣長鍾東錦表示，200多年歷史的白沙屯媽祖徒步進香是宗教盛事，往返跨越4縣市，沒有固定路線，完全依照媽祖神意指引，獨具神秘色彩，今年報名隨香人數再創11萬3621人的新高。