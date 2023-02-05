油笐火昨晚照亮北埔老街 今還有米食市集及草地音樂會

新竹縣最具特色的元宵慶典之一，北埔正月十五油笐火活動昨晚在北埔慈天宮前登場，現場擠滿舉著火把的居民及遊客，「火龍」一路由老街延伸到秀巒山，北埔鄉公所預估昨晚約有3千人湧入參與，讓平常夜晚安靜的北埔比過年還熱鬧。

北埔鄉長莊明增表示，正月十五油笐火活動是北埔最重要的元宵活動，從4日上午就安排一系列活動讓遊客參與，包含遶山花輕旅行體驗及DIY製作油笐火，更有遊客是包遊覽車特地從外縣市前來。

鄉公所在昨晚6點開始，將北埔老街的路燈全部關閉，並宣導居民晚間6點到8點間關閉自家騎樓及戶外招牌等電源燈光，瞬間北埔老街陷入黑暗，不過隨著一支支的油笐火燃起，北埔老街逐漸被點亮，更形成一條從慈天宮廟坪廣場一路延伸到後方秀巒山的火龍。

公所預估約有3千人參與，今年因疫情趨緩擴大舉辦，還請來國際級的表演團體「御鼓坊」及「即將成真火舞」演出，希望可以帶給遊客們不一樣的元宵節體驗，今天上午活動持續，在鄧南光影像紀念館前舉辦草地音樂會及米食市集。