桃園角板山梅花開了 最佳賞花時刻看這裡

桃園市政府風景區管理處今年按往例舉辦2023年角板山梅花季，地點位於復興區的角板山行館園區，是北台灣最大梅園之一，梅樹共計296 顆，樹齡最長的梅樹超過60歲。管理處表示，推測今年最佳賞花時刻應該在春節前夕到春節期間。

管理處表示，活動已邁入第8年，今年的期間為1月13日至1月15日，時間為上午10時至下午4時，園區設有茶席與古樂表演供遊客欣賞，還有手作DIY體驗小教室，讓遊客親手製作紀念小品，並安排了本市數名書法家，書寫春聯讓遊客帶回。

管理處指出，目前園區開花情形為一到兩成，若天氣穩定，建議最佳賞花時刻約為春節前夕至春節期間。管理處也提醒民眾，花季期間，附近雖有兩座公有停車場，但建議遊客多加利用大眾運輸前往，避免交通壅塞導致舟車勞頓。