桃園五月天同步跨年憂塞爆 跨年夜青埔交管路線出爐了

桃園市中壢青埔上周耶誕節，五月天舉辦演唱會，華泰名品城促銷活動，車潮塞爆引發居民抱怨，本周末（31日）跨年晚會、五月天演會同步登場，估計13萬人湧入，青埔面臨塞車考驗，中壢警方今天下午規畫青埔周邊停車及交通管制路線出爐，高鐵桃園站前廣場的跨年晚會四周道路，將在當晚11時起封路。

上周耶誕節，五月天十周年演唱會在樂天桃園棒球場開唱，華泰名品城促銷活動，車輛湧入塞爆，造成青埔周邊道路形同大停車場，引起民怨，接著31日晚上為市長張善政上任舉辦第一個跨年晚會，加上五月天演唱會跨年，青埔交通面重大考驗。

中壢分局規畫市府跨年晚會及五月天跨年演唱會的停車、交管路線出爐，五月天跨年演唱會交管部分，主辦單位提供棒球場附近的文智停車場，免費停放800輛汽車，棒球場周邊私人停車場約可停放2000輛汽車，收費視棒球場遠近從100元到400元不等，請開車民眾在開唱前依警方交管進入，並籲請歌迷儘量搭乘高鐵、機捷等大眾運輸系統前往。

市府跨年晚會交管部分，警方規畫高鐵桃園站前廣場的跨年晚會會場四周道路，包括高鐵站前西路、高鐵站前東路、高鐵北路（站前側）、領航南路及青山路，自31日晚上11時至2023年元旦凌晨1時止封閉。