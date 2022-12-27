苗縣通霄秘境落羽松紅了 攝影玩家分享美照吸睛
苗栗縣通霄鎮城南里土城溪畔一整排綿延約2公里的落羽松，每年此時逐漸轉紅，在地攝影工作者張文煥近來拍下落羽松轉紅美景，並在網路分享這處賞景秘境。
張文煥今天表示，這處落羽松秘境位在通霄鎮城南里通往挑鹽古道的必經道路，應是早年鎮公所配合農村再生計畫，沿著土城溪畔所栽植，長度約有2公里。
近來落羽松轉紅，在暖暖冬陽照映下，形成一幅令人賞心悅目的美麗景象，張文煥不僅以相機拍下美照，也利用空拍機從高空俯瞰攝影，記錄下整體落羽松綿延溪畔景致，並po網分享。
張文煥指出，若要前往賞景有2條路可選擇，一是從通霄台1線往飛牛牧場121線道再轉苗38鄉道挑鹽古道方向進入；或是從銅鑼九華山大興善寺往銅鑼苗38鄉道挑鹽古道方向進入，但部分路段路寬不大且為陡坡，要小心會車行駛。
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