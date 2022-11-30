8組燈光藝術「逾1公里夢幻光環境」 東興圳光藝節12月2日登場

新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」12月2日即將正式登場，繼去年首屆舉辦廣獲好評，今年展場更擴大拓展至東興圳沿線4座公園，並邀請燈光藝術家劉治良與金曲製作人林強再次聯手策畫，展出8組燈光藝術作品；整體場域以代表生氣蓬勃的水圳「藍」，以及呈現豐收意象的稻穗「金」，2色燈泡打造全長1.1公里夢幻光環境，展期將至明年1月20日。

新竹縣政府延續第一屆光藝節活動好評，今年連辦光藝節，本周五晚間正式點燈，今早在縣府大廳盛大舉辦宣傳記者會，邀請創作歌手許書豪用輕快的音帶來歌曲Touch Control，為光藝節活動揭開序幕。

燈光藝術家劉治良說，這次的策展概念是利用新竹的「風」與東興圳的「水」為元素，打造出「風聲」特殊裝置，可隨著新竹風轉動；另有早期灌溉水圳的水車裝置，作品象徵風生水起。

金曲製作人林強則為活動量身打造專屬音樂，將音樂融合周圍環境水聲及蟲鳴，整體曲風像微風般輕快地吹過東興圳沿線4個展區，不壓迫、擾民，並與裝置藝術相互結合。

劉治良與林強聯手創作，以新竹縣的「風」及東興圳充滿生命力的「水」發想，在這片瑰麗的藍綠帶寶石上透過靜謐悠然配樂串連起彩蝶翩翩的「綻放」、飄浮水面上光之精靈「光河作用」、風動搖曳的「風生」、兔群或坐或臥的「躍動」、即將展翅高飛的「光語」、晶瑩剔透的「晨露」、彩繪魚群的「樂游游」及象徵灌溉文化的「水起」等8組燈光藝術作品，展現新竹縣豐厚的文化能量。

新竹縣長楊文科表示，12月3日晚間進行點燈儀式，將由數位歌姬米利亞、金曲客家組合-愛客樂iColor、雙人組合-JJ原木樂團、甜美女聲鄭怡琳、音樂頑童-HAOR許書豪輪番帶來精采演出；12月24日辦聖誕佳節「童趣嘉年華」；12月3日至4日、12月24日至25日兩個周末也有近百攤星光市集，包含文創、小農、美食及親子手作等，邀請全國民眾前來新竹縣最具特色的水岸公園，享受新竹縣年末節慶氛圍。