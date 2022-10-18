機捷飛翔皮卡丘彩繪列車21日啟航 有3款寶可夢1日票

桃園大眾捷運公司今天表示，將推出「飛翔皮卡丘」彩繪列車21日（周五）啟航，桃捷全線車站同步販售寶可夢套票。

飛翔皮卡丘彩繪列車橫跨桃北北3直轄市，桃捷公司說看一眼都舒心，寶可夢一日票由 The Pokémon Company 為桃捷公司設計的寶可夢專屬票卡。彩繪列車結合鮮明亮黃色，及桃捷公司企業識別色紫色為底彩繪皮卡丘，還有大小朋友都喜愛的小火龍、傑尼龜、胖丁、可達鴨等，列車車身及車內都有。

提醒寶可夢迷要留意，「寶可夢一日票」會令人超想一次收服，套組共計有A、B、C款票卡，票卡圖案多元，A款有皮卡丘、呆呆獸、熊寶寶；B款有皮卡丘、卡比獸、食夢夢，C款皮卡丘、謝米、青綿鳥。套組票售價888元，桃園捷運線21個車站都販售。

如果要買單款票，寶可夢一日票A款於A1至A11各車站販售，B款在A12至A21各車站買得到，C款票卡不單賣，包含在「寶可夢一日票」套組內。不論A、B款票卡，每張優惠售價299元。

使用寶可夢一日票，可以無限搭乘飛翔皮卡丘彩繪列車暢遊沿線景點，一起創造更多歡樂的回憶。來到A19桃園體育園區站，在樂天桃園棒球場為桃猿吶喊加油；還有Global Mall購物中心攀岩館、滑雪場、電影院，闔家親子娛樂、購物一次滿足。

A18高鐵桃園站有華泰名品城、新光影城、Xpark水族館、IKEA好玩又好逛，A17領航站旁的橫山書法公園，能踏青拍美照發IG，A11坑口站的機捷田園景觀大道可以騎腳踏車舒緩身心；A2三重站的新北大都會公園更是小朋友放電好所在。