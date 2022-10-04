歡慶海線通車百周年 台鐵11日限量開售特色便當
台鐵局與苗栗縣政府文觀局為慶祝海線通車百週年紀念，特別合作開發聯名「鄉味特色便當」，包括台鐵排骨及海線特色料理旗魚丸雙主菜，配菜也使用海線沿線物產，打造海岸家鄉風味料理、讓遊子回鄉及旅客品嚐在地特有漁鄉風味。
台鐵說，海線特色便當將於10月11日海線通車百周年紀念活動當天，在台中車站及通霄車站兩地限量販售，共計168份，每份售價120元，為增加旅客購買的方便性，特別開放一周前、即日起至10月9日預訂便當服務。
台鐵說，台中鐵路餐廳以「台鐵便當經典滷排骨」為首選主菜，嚴選自CAS國產豬的帶骨里肌大排，SPA按摩醃製後，現炸後滷，再煨滷以吸附滷汁，另一主菜「旗魚丸」則由苗栗縣政府文化觀光局精選苑裡當地特有的家常菜，因早期農業社會，苑裡沿海在清明節前後雙髻鯊魚量特別多，礙於交通運輸不便，漁獲又不耐存放，為求物盡其用，苑裡人慣用肉質細嫩的鯊魚肉來做各種料理，如鯊魚餅或鯊魚丸，因新鮮可口而成為苑裡的特產。
然而，近年雙髻鯊魚為保育類物種，台中餐廳以實際行動落實ESG，選用的「旗魚丸」，特別改選用「旗魚肉」，再與豬肉打成漿一起混合，加入新鮮的蒜苗、香菜、紅蘿蔔和芹菜及搭配完美調味料比例，口感及風味更鮮美Q彈。
台鐵說，便當配菜選用通霄當地盛產口感香甜軟Q的彩虹玉米(大筍)，「玉米筍(小筍)」拌炒高麗菜，象徵海線生生不息的傳承寓意。另外也採用海線沿線當地生產的新鮮時蔬，如通霄花生炒黃瓜、鹹鴨蛋苦瓜、三杯杏鮑菇等，營養健康更加分！再配上海線特產有米中黑珍珠之稱的黑米，搭配白米烹煮，微香撲鼻，讓靈魂配角主食層次更豐富，精心料理，還原家鄉風味菜。
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