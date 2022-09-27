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苗栗通霄白沙屯五雲宮30年建醮盛典活動 10月5日登場
苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮30年一次的「迎聖五朝王船醮」盛典活動，將在10月5日登場，造價300萬元的新造王船提前亮相，供信徒參觀，醮壇與周邊場地環境美化都已準備就緒，廟方也敬邀眾善信參香與支持，同沾法喜。
廟方管委會總幹事王在表示，五雲宮主祀朱府大千歲，並供奉著七大巡、尼山文法主公、尼山武法主公、天宮娘媽以及拔少爺等諸神明。每10年都有舉辦福醮，30年才舉辦一次王船醮活動，這次「迎聖五朝王船醮」將從10月5日登場，為期一周，當中有酧恩、祝壽慶賀、王船巡境賜福、放水燈、普施等活動內容，祈求風調雨順、國泰民安之外，也期許能夠藉這個機會將疫情送走。
10日下午將恭迎玉皇大帝、普施，半夜（10月11日）凌晨零時45分，在庄內船澳（竹筏）南岸舉行火祭，展開「王船遊天河」，再現白沙屯難得一見的燒王船大典，讓建醮圓滿結束。
王在說，這次新造的王船，特邀請製作王船名師林良泰操刀，全是樟木與福杉打造，依循古法耗費3個月，造價300多萬元，在3年前就已建造完成，10月7日請王當天與隔日王船巡境賜福時，白沙屯媽祖和山邊媽祖也會一起出神轎遶境。
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