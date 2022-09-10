300年首次白沙屯媽「粉紅超跑」與台東後山媽聯合祈福

台東天后宮本月20日舉辦12年1次虎年建醮活動，首度邀請白沙屯三媽參與，將於16日從苗栗拱天宮出發，預計首日中午抵達台東，辦理2天白沙屯媽祖與後山媽聯合繞境祈福，今天公布繞境路線，鼓勵在地信眾共襄盛舉。

台東天后宮董事長林有德、監事林熙倫、總幹事林崑成，今天共同召開天后宮12年1次建醮活動科儀記者會，說明祭典普度儀式七個醮壇地點，及白沙屯媽祖本月16、17日到台東繞境祈福路線。

林崑成表示，去年籌備12年建醮活動時，得知白沙屯媽祖到花蓮繞境祈福，立即和廟方連繫是否安排台東行程，廟方得知這次是台東天后宮12年建醮後，立即向媽祖擲筊請示、獲媽祖同意，將是有記錄以來，白沙屯媽首次到台東。

林崑成說明，這次聯合祈福活動，也是拱天宮白沙屯「粉面三媽」300年來首次蒞臨台東天后宮，也是白沙屯媽祖首度到台東與後山媽聯合繞境祈福，不少地方信眾都在詢問地點，希望共同參與祭拜祈福儀式。

林熙倫說明白沙屯媽祖台東繞境祈福路線，9月16日中午1點30分，白沙屯媽祖與台東後山媽將從台東體育場出發，第一站先到鯉魚山龍鳳佛堂，之後到台東縣政府、台東救世殿、台東玄武堂、台東忠合宮、台東忠聖堂、台東天官堂、台東順天宮，最後再回台東天后宮。