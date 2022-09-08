桃園地景藝術節開展18天 鄭文燦歡迎中秋連假來玩

桃園市長鄭文燦今天下午主持「川行脈動」2022桃園地景藝術節開幕儀式，宣布地景藝術節今天起在大溪五個生態公園開展18天，來自國內外藝術家與在地民眾，創作30件裝置藝術作品，鄭文燦說，歡迎各地民眾趁著中秋節連假三天，來大溪體驗豐富人文、生態的地景藝術節。

今年桃園地景藝術節在大溪開展，今天起至9月25日的每天上午9時到下午6時，展期18天，地景裝置藝術展區沿大漢溪兩岸，分布在大溪河濱公園、中庄調整池、大嵙崁親水園區、月眉人工濕地、山豬湖生態親水公園五大公園，包括國寶級泰雅族工藝家尤瑪‧達陸創作編織「觀看一條河的方式」作品，鄭文燦在大溪河濱公園介紹法國藝術家派特森轉譯泰雅族風格創作的「日光之下」竹編作品，邀請民眾來「品藝術、遊地景」。

鄭文燦表示，桃園地景藝術節舉辦10年，已成為桃園的文化品牌，每年百萬人潮參與，今年主題「川流脈動」，代表河川流動、城市變遷，呈現大漢溪的生態、生產、生活三種面貌，30件藝術作品來自國內外藝術家、原住民藝術家，結合大漢溪生態、人文地景，每件裝置藝術作品都值得欣賞，是非常具有生態環境特色的地景藝術節。

鄭文燦說明地景藝術節舉辦所在地大溪是河階地形、桃園的起點、文化的故鄉，具豐富的人文、生態內涵，他希望透過地景藝術節，讓大家深度認識大漢溪，他說，這次地景藝術節有22場表演藝術、16種主題體驗及22場小旅行活動，3場主題特展、5 場講座論壇及10場「食地景」餐食，請民眾一起來體驗，「每個活動都有特色，一定不能錯過」。