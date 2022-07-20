南寮漁港攤商怨停車收費嚇跑遊客 竹市府：25分鐘前免費

新竹南寮的新竹漁港內停車場今年改為全時段收費，且漁產直銷中心周邊汽車格也改為計次收費機車格，有民代接獲攤商抱怨，客人因臨停不便跑光了。另有議員發現，新莊停車場里民月租收費8月起暴增240%，直呼物價高漲，收費大漲也讓民眾吃不消。

市府交通處回應，南寮漁港周邊目前汽車收費1小時30元，機車1次20元，觀察每個周末假日均有大量車潮停放使用，汽機車格位數於假日常見滿位情況，考慮機、汽車之車種空間分配及停車費率一致、避免民眾誤解等，將維持現有停車配置，暫不調整。

不過，漁港內停車場目前已設定進場後10分鐘內免費、繳費完成後15分鐘緩衝等彈性機制，等於停車後25分鐘免收費。交通處後續將觀察停車情形與民眾意見評估調整。

新竹漁港近年觀光亮點不少，漁產直銷中心旁打造的「波光市集」配合夜間光環境營造，點亮南寮海岸夜景，營運迄今破百萬人次造訪，市府鼓勵行動支付消費，近月還推出「台灣 Pay」現金回饋活動。但不時有攤商反映，停車配套影響遊客消費意願。

市議員林彥甫說，新竹漁港內第一、二停車場今年委外經營，採24小時收費，每小時30元，再來港區路旁原本的汽車位也改為大量機車格，計次收費20元。他接獲攤商抱怨，不少客人因平日無法臨停，且停在機車位被開單，乾脆不來了，連帶影響生計。

林彥甫認為，漁港平日車潮並不多，建議漁貨直銷中心周圍停車格應於平日調整為臨時停車區，或是讓新竹漁港停車場有前半小時免費優惠，方便民眾快速購買魚貨。

市議員張祖琰也接獲民眾陳情，指東區的新莊平面停車場原本里民月租優惠1200元，但最近一紙公文指出8月起漲，依時段計價，全時段月租將調升2880元，是原本240%，超出民眾合理接受範圍。她認為疫情衝擊且通貨膨脹，停車收費漲價不妥。