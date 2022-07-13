貓裏表演藝術節、苗栗店仔藝穗節2大藝術活動 今啟動
苗栗縣貓裏表演藝術節、苗栗店仔藝穗節2大藝術系列活動今天宣布啟動，7月23日至10月30日將匯集15個表演藝術團隊，搭配23個特色店家優惠方案，分別在10個表演空間演出32場次，要帶給喜愛表演藝術的觀眾最有在地特色的表演活動。
苗栗縣已連續5年推出貓裏表演藝術節，去年並增加苗栗店仔藝穗節系列，縣府上午在文化觀光局中正堂啟動今年這兩大表演藝術系列活動；國內疫情漸回穩，縣長徐耀昌強調在做好防疫工作前提下，希望號召大家重新擁抱藝文活動，支持及振興藝文團隊與在地店家，透過欣賞藝術表演為生活注入活泉。
貓裏表演藝術節從7月23日起至10月8日在中正堂、苗北藝文中心、EX STUDIO等地推出「旗艦製作」、「實驗．貓裏」、「苗栗縣、南投縣傑出演藝團隊系列」，由人尹合作社帶來「馬麻，不見了！」、飛人集社劇團帶來「初生La Naissance」及EX-亞洲劇團帶來的旗艦製作「荒野之狼」。
傑出演藝團隊系列苗栗縣由聯合民族管弦樂團帶來「天光物語」，傳源文化藝術團帶來「彈撥之間」、新樂舞舞團「蓮想」、姍姍舞藝坊推出「舞悅心啟程」；南投縣由親愛愛樂帶來「Lawa的彩虹橋」、曼暉舞蹈團帶來「時間在身體裡」。
苗栗店仔藝穗節10月15日起至10月30日推出，讓表演藝術走出演藝殿堂，媒合在苗栗市內6間不同的店家場地演出，要帶給大家另類觀賞體驗，表演節目從20組競爭中選出6組，分別是王怡方「忘了你也忘了我自己：日落」、台灣絲竹箏樂團「箏．悅」、張繼泓「即Sing之星-即興唱歌競技節目」、美純X紫茵「一個人吶喊」、古典室內樂集「古典音樂好好玩-親子互動音樂會」、足夢舞人「足夢踏拾-遊貓裏」，另搭配3場次藝文行旅，盼打造苗栗成為生活即藝術的慢活城市。
徐耀昌表示，在各團隊和店家合作下，今年的規畫將展演深入咖啡廳、健身房等不同場域，象徵藝文展演更貼近民眾生活，相信會為鄉親下半年帶來歡樂與豐收。
入場方式與售票資訊可上苗栗縣政府文化觀光局網站查詢，並歡迎追蹤Facebook粉絲專頁「貓裏藝文」、「貓裏表演藝術節」、「苗栗店仔藝穗節」可隨時互動並獲得最新優惠訊息。
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