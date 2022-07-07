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虎頭山環保公園重新啟用 桃園最美夜景在家也能看

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園虎頭山環保公園整修後今天正式完工啟用，公園設置架設4K高解析度即時影像，讓民眾不必出門就能欣賞高空風景。記者朱冠諭／翻攝
桃園虎頭山環保公園整修後今天正式完工啟用，公園設置架設4K高解析度即時影像，讓民眾不必出門就能欣賞高空風景。記者朱冠諭／翻攝

桃園虎頭山環保公園去年底暫時封閉進行景觀整建工程，今天正式完工啟用，不僅新設休憩平台、3處涼亭，還引進公共藝術作品「桃機一號」。市府也在虎頭山環保公園設置架設4K高解析度即時影像，讓民眾不必出門就能在家欣賞高空夜景。

虎頭山環保公園過去是桃園的垃圾掩埋場，2002年8月整建開放後，雖擺脫過去垃圾場的臭名近20年，成為許多民眾休憩、看夜景的好去處，但也陸續出現老舊破損等問題，經市府向內政部爭取經費、編列預算，去年7月底封閉公園整建。

市府觀旅局表示，這次整建針對停車空間不足、既有廁所破敗、地下水含鐵超標、休憩平台及涼亭損壞、夜晚照明不佳、園區綠化不足等問題改善，其中，中央核定1200萬元，新設休憩平台及3處涼亭、將汽車停車格從原有24格增為44格、增加無障礙機車格、新種上千棵喬木和灌木。市府則另編約800萬預算，增設廁所、哺乳室，並將廁所水源改成拉設自來水管。

市長鄭文燦致詞表示，虎頭山環保公園海拔超過200公尺，可以俯瞰桃園市區風景，這次公園重新開放，「桃機一號」進駐成為不少遊客拍照打卡熱點，日前沒辦法發亮的問題也檢修完成；他上任後虎頭山已完成6條新的步道，可以讓民眾更了解桃園淺山的地形和豐富生態，不僅近山也親水。

市府風景區管理處長廖育儀表示，公園近期開放已吸引不少遊客前來，民眾對於重新整修的綠帶和廁所都很有感，觀旅局今天啟用典禮後，也將開放即時影像，讓民眾除了可以親臨虎頭山環保公園，也可以在家輕鬆欣賞美景。

桃園虎頭山環保公園整修後，引進公共藝術作品「桃機一號」。圖／桃園市觀旅局提供
桃園虎頭山環保公園整修後，引進公共藝術作品「桃機一號」。圖／桃園市觀旅局提供
桃園虎頭山環保公園整修後，新設休憩平台及3處涼亭讓民眾休憩。圖／桃園市觀旅局提供
桃園虎頭山環保公園整修後，新設休憩平台及3處涼亭讓民眾休憩。圖／桃園市觀旅局提供

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