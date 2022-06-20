桃園熱氣球嘉年華太火熱 石門水庫周邊大塞車惹民怨

桃園石門水庫熱氣球嘉年華疫情今年恢復辦理，大批遊客趁周休假日湧入，造成周邊道路大塞車，市議員陳治文指主辦單位橫向聯繫不夠，引起民怨嚴重，市府觀旅局今天上午表示，假日突然湧入大量人潮、車流，園區無法負荷，會立即檢討改進。

桃園熱氣球嘉年華疫情停辦2年，今年恢復自本月18日至26日在石門水庫南苑生態公園舉辦，超萌的英國橘色暴龍DYNO」、巴西綠色劍龍「Steggy」及可搭乘繫留熱氣球升空覽景吸客，周休假日吸引人潮連續爆滿，停車位一位難求，入園道路回堵大塞車，坪林收費站一度封閉，限制車輛「只出不進」，靠警方疏導車流，引發不少民怨。

陳治文表示，熱氣球嘉年華活動由於天氣好，湧入大批遊客、車輛，周邊道路塞車非常嚴重，由於園區只開放一個車道、大客車道未開放，收費電子感應系統不良，造成入園塞車、機車也回堵，引起民怨，她向觀旅局反映要求製作交通告示牌指引，主辦單位回覆時間來不及未製作，主辦單位事前橫向聯繫協調不足，有待快速改進，以免影響後續活動舉辦。