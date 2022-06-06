桃園第一個落羽松公園 鄭文燦：大溪落羽松秘境更友善

桃園市第一個命名「落羽松公園」誕生，市長鄭文燦今天前往大溪瑞源里主持大溪落羽松公園啟用，鄭表示，大溪瑞源里落羽松大道沿線1公里、300多株落羽松，遊客造訪打卡的秘境，市府投入1800多萬元建造小而美公園，提供停車場、公廁設施，讓遊客感受更友善。

大溪區瑞福路、落羽松路原先是中科院員工使用的通勤便道，長約1公里，大約種植300多株落羽松，每逢秋冬季節，落羽松葉轉為金黃、緋紅繽紛色彩，吸引無數遊客前來打卡拍照，也因網傳是落羽松秘境，過去常有遊客無處停車及如廁感到困擾。

桃園市府商請水利署北水局撥用周邊約0.55公頃土地，爭取客委會補助及市府自籌總共1800多萬元，闢建落羽松公園，鄭文燦說，桃園有好幾個落羽松秘境，原先不知「落羽松公園」落腳何處，卻是大溪落羽松大道拔得「落羽松公園」頭籌。

鄭文燦表示，大溪落羽松大道是遊客非常喜愛的觀光秘境，落羽松公園以「好客、水圳、樟樹林」元素設計，串聯落羽松大道景觀，體現過去客家生活的水圳文化及山林開發，設置觀景台、廣場、停車場、公廁設施，提供遊客友善觀光環境，是小而美、有質感的公園。