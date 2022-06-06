快訊

台大醫畢業沒考上醫師國考 他當豪宅保全月收入驚人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園第一個落羽松公園 鄭文燦：大溪落羽松秘境更友善

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪落羽松公園啟用，瑞源里落羽松大道成遊客打卡造訪秘境。記者曾增勳／攝影
大溪落羽松公園啟用，瑞源里落羽松大道成遊客打卡造訪秘境。記者曾增勳／攝影

桃園市第一個命名「落羽松公園」誕生，市長鄭文燦今天前往大溪瑞源里主持大溪落羽松公園啟用，鄭表示，大溪瑞源里落羽松大道沿線1公里、300多株落羽松，遊客造訪打卡的秘境，市府投入1800多萬元建造小而美公園，提供停車場、公廁設施，讓遊客感受更友善。

大溪區瑞福路、落羽松路原先是中科院員工使用的通勤便道，長約1公里，大約種植300多株落羽松，每逢秋冬季節，落羽松葉轉為金黃、緋紅繽紛色彩，吸引無數遊客前來打卡拍照，也因網傳是落羽松秘境，過去常有遊客無處停車及如廁感到困擾。

桃園市府商請水利署北水局撥用周邊約0.55公頃土地，爭取客委會補助及市府自籌總共1800多萬元，闢建落羽松公園，鄭文燦說，桃園有好幾個落羽松秘境，原先不知「落羽松公園」落腳何處，卻是大溪落羽松大道拔得「落羽松公園」頭籌。

鄭文燦表示，大溪落羽松大道是遊客非常喜愛的觀光秘境，落羽松公園以「好客、水圳、樟樹林」元素設計，串聯落羽松大道景觀，體現過去客家生活的水圳文化及山林開發，設置觀景台、廣場、停車場、公廁設施，提供遊客友善觀光環境，是小而美、有質感的公園。

鄭文燦表示，浪漫台三線計畫沒有忘記大溪，大溪是台三線起點，當地約有35%人口具客家血統，台三線過去許多樟腦、木材、茶葉資源，由大溪河港出口，龍潭從三坑渡船頭出口，走在台三線會發現多條細道，由挑夫步行運輸通往南桃園、新竹，市府特別打造龍潭三坑自然生態公園，設置樟之細路帶領遊客重溫歷史，落羽松公園同樣有樟樹元素，可展現客家鄉親走入山陵地帶開發的刻苦精神。

大溪落羽松公園啟用，許多親子造訪旅遊。記者曾增勳／攝影
大溪落羽松公園啟用，許多親子造訪旅遊。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左二）主持大溪落羽松公園啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左二）主持大溪落羽松公園啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）主持大溪落羽松公園啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）主持大溪落羽松公園啟用。記者曾增勳／攝影

落羽松 桃園 鄭文燦

相關新聞

苗栗市機車亂入自行車道 P型車阻防君子難防小人

苗栗火車站自行車道、人行步道直通功維敘隧道，但機車亂入，威脅安全也吵人安寧，市公所新裝P型車阻，仍有少部分機車鑽縫隙，市...

桃園第一個落羽松公園 鄭文燦：大溪落羽松秘境更友善

桃園市第一個命名「落羽松公園」誕生，市長鄭文燦今天前往大溪瑞源里主持大溪落羽松公園啟用，鄭表示，大溪瑞源里落羽松大道沿線...

桃市府與Xpark簽署海洋野生動物救援合作意向書

桃園市長鄭文燦今於觀音濱海遊憩區為草漯沙丘環境教育場所認證揭牌，並主持桃園首座海象監測站啟用儀式，同時與橫濱八景島公司X...

龍潭客家青創基地啟用 鄭文燦：孵育客庄青創人才資源

桃園市長鄭文燦今天至龍潭區主持客家青創孵育基地揭幕啟用儀式，鄭文燦表示，市府將閒置的龍潭舊圖書分館轉型，變身為客家青年創...

鯉魚潭北送苗栗打通瓶頸！每日提升送水12萬立方公尺

因應竹科銅鑼基地開發與鄰近地區發展，經濟部與科技部共同推動「新竹科學園區竹南銅鑼基地供水計畫」，由台水執行，其中「三義交...

愛心媽媽邱燕清獲全國「慈暉獎」 苗縣府表揚

苗栗市民邱燕清傾心照料2名身障兒子，並發揮大愛投入特教志工，獲全國十大傑出愛心媽媽「慈暉獎」，今天在苗栗縣政府接受表揚，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。