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苗栗大湖鄉社寮角金針花秘境轟動 遊客沒公德 今急封園

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣大湖鄉靜湖村大湖溪社寮角堤防400公尺花海今年大轟動，但部分遊客亂入花海等亂象，地方怨聲四起，今天起封園。圖／胡娘妹提供
苗栗縣大湖鄉靜湖村大湖溪社寮角堤防400公尺花海今年大轟動，但部分遊客亂入花海等亂象，地方怨聲四起，今天起封園。圖／胡娘妹提供

苗栗縣大湖鄉靜湖村大湖溪社寮角堤防金針花秘境，今年大爆發，400公尺花海轟動，但部分遊客亂入花海及附近草莓園等亂象，擋也擋不住，地方怨聲四起，今天起封園。

大湖鄉長胡娘妹今天宣布社寮角金針花道封園，並向愛花者致歉，鄉公所清潔隊今天一早進入整理園區及消毒，她說，花道免費開放已3周，花季也到了尾聲，期間吸引無數的遊客及攤販，但因某些遊客過於「熱情」，不得不封園，至於何時開放？將視整修狀況而定。

胡娘妹指出，部分遊客缺乏公德心，直入花海拍照，踩死了金針花，還有人車輛停進附近的草莓園，破壞營養中的土地，停車混亂引起地方的反彈，昨天傍晚整理園區，排水溝到處是垃圾，甚至便溺，讓人傻眼也惡心，經昨晚與地方人士搓商，決定今天起封園。

苗61線旁大湖溪社寮角堤防3年前雜木、雜草叢生，鄉公所爭取水利署第二河川局補助，種植金針花美化，400公尺金針花海，藍天白雲可以入鏡，加上交通方便，吸引遊客朝聖，鄉公所今年再種下300公尺，並規畫延長到1000公尺，但今年沒有公德心的遊客殺風景。

草莓 苗栗縣 水利署

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